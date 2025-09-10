10 de septiembre de 2025

Formosa fue elegida por una fundación internacional para implementar tecnología de energías alternativas en las viviendas

Al respecto, la responsable del Área Técnica Ambiental de la comuna capitalina, Clara Mancebo, destacó que estas acciones se llevarán a cabo a través del Programa Internacional de Intercambio de Ideas de la Fundación Bloomberg: «Formosa, junto a Buenos Aires, forma parte de las 9 ciudades seleccionadas, entre 60 participantes, para elaborar proyectos e implementar tecnología de energías alternativas en las viviendas», explicó. «Es muy importante sumarnos a una asociación tan grande a nivel mundial mediante la firma de este Pacto Global de Alcaldes por la lucha contra el cambio climático que se dio recientemente, de la cual forman parte más de 13500 ciudades de todo el mundo. De este modo, Formosa pasa a tener el sello de ciudad comprometida con la mitigación y adaptación al cambio climático», remarcó la funcionaria.

Fuente: El Comercial (Formosa)

