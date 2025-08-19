Francisco «Pato» Palacios, nuevo presidente de la Liga de Fútbol

En la noche del lunes se llevó a cabo en la sede de Avda. Sarmiento y Cisneros la Asamblea Anual Ordinaria de la Liga de Fútbol donde hubo renovación de autoridades. La nueva conformación es la siguiente: Presidente: Francisco Palacios, Vicepresidente: Sebastián Lizarraga, Secretario: Hugo Nuñez, Prosecretaria: Luciana Plini, Tesorero: Lucio Risso, Protesorero: Gastón Rodríguez, Vocales Titulares: Diego Labolita y José Gorosito.

