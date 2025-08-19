19 de agosto de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Francisco «Pato» Palacios, nuevo presidente de la Liga de Fútbol

1 minuto de lectura
1 hora atrás Fm Alpha
En la noche del lunes se llevó a cabo en la sede de Avda. Sarmiento y Cisneros la Asamblea Anual Ordinaria de la Liga de Fútbol donde hubo renovación de autoridades. La nueva conformación es la siguiente: Presidente: Francisco Palacios, Vicepresidente: Sebastián Lizarraga, Secretario: Hugo Nuñez, Prosecretaria: Luciana Plini, Tesorero: Lucio Risso, Protesorero: Gastón Rodríguez, Vocales Titulares: Diego Labolita y José Gorosito.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Parte de prensa DDI Las Flores

15 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corte programado de energía eléctrica este jueves

2 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Juanateguy – Vitale Pte. y Sec. de Bomberos: “Tratamos de emprolijar económicamente, administrativamente y operativamente”

4 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

Parte de prensa DDI Las Flores

15 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Francisco «Pato» Palacios, nuevo presidente de la Liga de Fútbol

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corte programado de energía eléctrica este jueves

2 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Juanateguy – Vitale Pte. y Sec. de Bomberos: “Tratamos de emprolijar económicamente, administrativamente y operativamente”

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.