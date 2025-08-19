19 de agosto de 2025

Corte programado de energía eléctrica este jueves

2 horas atrás Fm Alpha
La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus abonados que el día jueves 21 de agosto de 2025, en el horario de 07:30 a 08:30hs., se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica con el objetivo de realizar tareas de conexión de una nueva subestación aérea.
Zonas estimadas afectadas:
• Esperanza – Cruz Almada – 25 de Marzo – Alsina.
• Avda. Carramasa – Avda. Presidente Perón – Rosario Vera – Avda. Carmen.
(incluye Barrio Los Nogales).
Se aclara que las zonas delimitadas son aproximadas. Por tal motivo, los usuarios que necesiten confirmar con mayor precisión si se verán afectados por el corte podrán acercarse al sector de Redes (Av. Carmen y Pellegrini) o comunicarse al teléfono (2244) 442063, donde recibirán la información correspondiente. Cabe destacar que la tarea será suspendida en caso de lluvia. La Cooperativa solicita a los asociados sepan disculpar las molestias ocasionadas, recordando que estas acciones se realizan en beneficio de un mejor servicio eléctrico para toda la comunidad.
Consejo de Administración
Cooperativa de Electricidad de Las Flores Ltda.

