Juanateguy – Vitale Pte. y Sec. de Bomberos: “Tratamos de emprolijar económicamente, administrativamente y operativamente”

A casi un año de la asunción de la nueva comisión directiva, es importante conversar con los máximos dirigentes bomberiles, observando diversos movimientos por recambio de unidades para el sofoco de incendios. También se refirieron a distintos temas que hacen a la vida cotidiana de una de las instituciones más cara los sentimientos de los florenses.

“Acá estamos a casi un año de nuestra gestión. Fue a fines de septiembre la asamblea, lo que tratamos de hacer es, emprolijar económicamente, administrativamente y operativamente la institución, en su momento se perdieron subsidios por no tener los papeles en regla, a punto de perder personería jurídica, y operativamente había desazón porque no se veía una mejora en ese aspecto, tratamos de hacer lo más transparente posible, escuchar todas las voces y así se pudo ir saliendo adelante…El proyecto es trabajar para mejorar lo que está y seguir mirando hacia adelante…” Sobre la cantidad de unidades y el mantenimiento de los mismos, dijo: “Móviles tienen distintas funciones, en el tema seguros se hace un concurso de precios tanto para el personal como los móviles… Por supuesto se chequea todo, el cambio de aceite, batería, motor, lo normal es que siempre hay colaboraciones y lo hacemos público cuando la gente colabora, ayer nos donaron una lata de aceite, siempre que necesitamos una reparación en su gran mayoría es a costo cero, en ese aspecto la población acompaña…” Sobre la campaña buscando más socios, dijo: “La masa societaria arrancamos con 1100 activos y hoy son más de 2000, también estamos con la rifa por una camioneta Amarok, vendimos 2100 números lo cual fue superar el objetivo, porque años anteriores, era menos números que se habían vendido…” De como es la relación con el cuerpo activo, enfatizaron: “El cuerpo activo está bien, conforme con nosotros, tratamos de equiparlos lo más que se puede porque son caros y la relación es importante, lo trabajamos permanentemente porque no somos dos cuerpos por separados porque tenemos el mismo objetivo, trabajamos los dos así, contemplamos todas las opiniones porque en todo lugar hay opiniones diversas y evaluamos…” Por el lado de ser bombero, dijeron: “Querer ser bomberos es todo un tema, básicamente es ganas, vocación, no es fácil porque hay mucho por hacer, cursos continuamente…”

Sobre la adquisición de nuevas unidades, manifestaron: “lo próximo que tenemos en mente es comprar un forestal más, porque el año pasado teníamos muchas salidas a incendios en el campo, uno hoy se está reparando, queremos hacerlo antes que llegue el verano, vendimos un par de móviles, eso más alguna campaña tendrá como objetivo la comprar otro forestal, más que está en 45 mil dólares de costo y vamos por eso… Hemos vendido dos vehículos, una trafic y una Peugeot eso lo queremos destinar al forestal y la hidro-escalera que hay interesados pero no es tan fácil venderlo, estamos planteando venderlo en 95 mil dólares pero se negociará al momento de venta, está en perfectas condiciones, ya vino gente a probarla y funciona muy bien. Tiene 32 metros y como es tan alta, pero tiene distintos sensores que dan seguridad…Un forestal tiene 4.000 litros de agua, son camiones altos, son especiales, 4 x 4 y por detrás va la cisterna, depende la magnitud del incendio, tenemos dos nada más y en verano hay veces que no alcanzan…” Sobre la formación de un mini-cuerpo bomberil en los parajes alejados, destacaron: “La formación de un mini cuerpo de bomberos en la zona rural lo hemos analizado, el tema es encontrar gente en el lugar, implica tener gente relativamente joven, el caso de Pardo está en danza, el tema es ubicar la gente disponible. Si va gente de acá estamos en lo mismo, el tema es estar siempre en el lugar…” Afirmaban los invitados.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A RAÚL JUANATEGUY Y LUIS VITALE.

