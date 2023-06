Fuerte crítica de la ex concejal D’ Agosto hacia la fiscal Hortel

Después del femicidio sucedido en la vecina localidad de Saladillo a Roció González de 25 años , donde consternó a toda la zona, dialogamos en “el periodístico” con la ex concejal y defensora de los derechos de la mujer Susana D`Agosto.

“Son momentos muy difíciles los que pasamos las defensoras de las mujeres porque ante tanta aberración por estos femicidios es terrible…lo de Rocío en Saladillo no había ningún vínculo sentimental con el asesino, no hay nada que alcance en cuanto a protección…es muy lamentable y sinceramente creo que todas las ciudades nos tendríamos que haber levantado, desde mi lugar ya estoy grande y no voy a dejar la lucha, pero uno espera la reacción de los demás, tengo en claro que muchas veces uno se fija a ver si es o no fin de semana, si llueve o no llueve, los femicidios suceden los días de semana, los feriados, los días de lluvia…” iniciaba la entrevista.

Sobre las marchas que se hacían habitualmente “ni una menos” dijo: me da muchísima pena porque es la lucha que hemos traído desde hace muchos años en Las Flores, primeros éramos cuatro o cinco marchando y nos constó muchísimo concientizar y en Las Flore tenemos muchas denuncias, no estamos ajenos a lo que se ve alrededor, tenemos un Dios aparte…” expresó la ex concejal.

Sobre las declaraciones de la fiscal Hortel, expresó: “Es el resultado de lo que siempre digo, en violencia de género, no hay partido político, si las cosas no están bien no están bien, no puede ser que tengamos los lugares donde nos deben cuidar por gente sin empatía, lo de la fiscal es totalmente aberrante…muestra una inoperancia en su cargo, en las distintas notas que le han hecho miente, y eso es peligroso para las mujeres, no nos olvidemos que Rocío tenía dos denuncias en la Comisaría de la Mujer, como también en vez de tomar carta en el asunto, se pone a hablar que hay que elegir entre denuncia civil o penal, eso peligroso, porque cuando haces la denuncia, “es penal” la víctima no tiene que elegir, si bien ella no había tenido conocimiento de la situación, ella tiene que tomar cartas en el asunto, esa mujer tenía las dos denuncias…cuando la denuncia la amenaza cuando dice “te quedan pocos días” es amenaza de muerte, comisaria debe dar lugar a la fiscalía… y si comisaría de la mujer, ese canal se sobrepasa, de todas maneras cuando la jueza mete la medida cautelar mete la prohibición y le da el botón antipánico, tiene que hacer intervenir a la fiscal, o sea los dos organismos, no trabajaron como correspondía y el resultado es este, 7 tiros en el cuerpo de una mujer a la que debieron cuidar…” agregaba enfáticamente.

ENTREVISTA COMPLETA A SUSANA D´AGOSTO.

