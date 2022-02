Fútbol oficial: Del éxito al éxodo

Con la ida de su arquero Pablo Abrego a Sarmiento de Ayacucho, Ferrocarril Roca se quedaría con solo un jugador de su generación dorada que ganara el ascenso en Comandante Nicanor Otamendi.

Por Flavio Iacomini

Es casi seguro que cuando el 19 de Marzo Luis María Suarez pise el terreno de juego en el primer partido del campeonato oficial de Las Flores, tendrá puesto la diez en la espalda y el brazalete de capitán. “Lucho” tal vez sea el único de los jugadores ferroviarios que nuevamente este año se quedará en el club para seguir mostrando todo su talento, aquel que lo llevó a ocupar un puesto en la mitad de la cancha cuando el 27 de abril de 2014, la primera de Ferro le ganara a Circulo Deportivo de Otamendi (hoy en el futbol profesional en el Federal A) y ascendiera al Federal B.

Por diferentes circunstancias futbolísticas y de la vida, sus compañeros de los diferentes campeonatos federales que los albiceleste jugaron durante seis años consecutivos, se fueron a distintas ligas de la región en busca de un mayor porvenir económico. La última noticia que llegó a nuestra mesa de trabajo, indica que en esta semana en curso, el eximio arquero Pablo Abrego, campeón del Apertura y Copa de Campeones 2021 del futbol florense, fue tentado para ser el 1 de Sarmiento de Ayacucho, equipo que juega en la liga tandilense de fútbol. Con él cuidapalos, se estaría yendo también el “Cuiza” Cenzano, uno de los jugadores con pase en Ferro que más le ha costado retener al club de calle Pellegrini, debido a que todos los años recibe ofertas económicas que lo hacen emigrar.

Con Lucas Gauna viviendo en Estados Unidos, con Facundo Díaz en Velez Sarfield de Azul, Luis Peón y Leandro Rodríguez en Madreselva de Lobos, Emanuel Tus en Bolivar, Facundo Maciel en Saladillo, Elio Cabrera radicado en Quilmes, Enzo Puga lesionado y Tomas Blanstein y Facundo Onraita en Italia, se completa la grilla de los jugadores ferroviarios que en los últimos años conformaron los planteles de los campeonatos federales y donde varios también jugaron en el torneo local, jerarquizando no solo a Ferro sino también al fútbol florense que no a parado de crecer en la última década.

En Ferro hoy existe expectativa por retener a Sergio Cenzano y Emanuel Tus, pero la dirigencia sabe que la parada es demasiado difícil.

Los jugadores mencionados, todos cosecharon prestigio y visibilidad y las ofertas económicas que aparecen siempre son tentadoras en una actividad, que como todo el mundo sabe, no es muy extensa en el tiempo como para poder desarrollarse, razón por lo que hay que aprovechar los momentos que se presentan.

Esta es la realidad que aborda a los clubes del interior, a quienes por cuestiones de esta índole se les complica siempre poder sostener a sus planteles que han sido exitosos. La frase de Diego “Billetera mata galán”, aquí también cabe.

Un paso corto o largo hay del éxito al éxodo. El fútbol florense, en su conjunto a esto también lo sabe y habrá que seguir conviviendo con ello. La temporada 2022 del futbol oficial de nuestro terruño se acerca. A prepararse para poder vivirla.

