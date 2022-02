Gelené en La Radio: Pronto comienza la ejecución de la autovía Monte – Gorchs

En la mañana del viernes hablamos con el intendente Alberto Gelené, en una conversación abierta que duró más de 30 minutos, se tocaron temas muy destacados como el anuncio de la construcción de la autovía desde San Miguel del Monte hasta Gorchs en un par de meses. En el comienzo de la entrevista comentaba: Estuvimos gestionando y hay una nueva línea de créditos luego de un nuevo acuerdo con el Banco Provincia como se informó ayer, fue una iniciativa nuestra que presentamos para los emprendedores de Las Flores para dos millones de pesos con 30 microcréditos que fueron muy bien utilizados, ahora se extendió a la provincia, algo que se lanzó desde Las Flores. Ahora más de un millón del presupuesto para subsidiar tasas a emprendedores florenses hasta 300 mil pesos. Como compras de herramientas, capital de trabajo, que concurran por nuestra secretaría. 5 o 6 millones de pesos con tasa del 35%, es decir una tasa negativa. Por otro lado comentaba: Lo de Meraki fue una muy buena noticia. Un lugar muy bien adecuado, se alinearon varios temas, un edificio muy bien armado y coincidió la necesidad de transformarse en empresa con desarrollo y crecimiento, así puso en condiciones ese edificio. Es importante lograr un sostenimiento con las fábricas demandantes, es cuestión de articular esas necesidades y para eso hay que estar. También recordó con respecto a los convenios con empresas: se logró con Contex durante la pandemia un acuerdo con el ministerio de salud. Eso fortaleció a la Cooperativa y a muchos talleres, es que era tanto el trabajo que demandó a toda la ciudad. Sobre el transito en la ruta 3 y la necesidad de la autovía, dijo: La ruta 3 está muy cargada, mucho camión y mucho tránsito, hay un rebrote de la actividad productiva, el turismo y estos meses de enero y febrero que fue explosiva, y el tramo Monte – Gorchs ya fue licitada y adjudicada, así que muy pronto comienzan los trabajos, donde va a incluir un nuevo puente sobre el Río Salado, se informará cuando venga el administrador de vialidad. La ejecución que quería hacer el gobierno anterior, no era viable desde el punto de vista financiero, vía PPP, donde se había iniciado un tramo de obra que luego se discontinuó, la obras salía el doble por el costo financiero que era muy alto, esta etapa se hace con los recursos de las arcas nacionales sin necesidad de financiamiento de bancos.

Por otro lado agregaba sobre el barrio de Luz y Fuerza: Están a punto de terminar 12 viviendas, y se van a licitar las 38 restantes mas. También se inicia la nueva planta depuradora, estuve con ingenieros y estamos con muchísima actividad de obras y ayer presentamos la documentación de la firma de convenio de fondos de infraestructura para la licitación de desagües en Belgrano entre 17 de octubre y Larralde, pavimentación de Barrio Las Flores. La obra de la travesía incorpora mucha gente de Las Flores, Tenemos el proyecto en el cementerio de un acuerdo con los vecinos de canje de tierra para poder ingresar por V. Paz y coordinar nueva entrada, el cementerio adolece de una modernización y adecuado tratamiento de inversión como la iluminación, la situación en general, si bien se ha agregado el nuevo sector de nichos que está bien mantenido, se adecuó la zona de la capilla falta muchísimo todavía y es un objetivo también. Finalizando se tocó el tema Político:…En lo político siempre charlamos con todos los espacios del justicialismo, donde confluyen distintos pensamientos hasta sectores independientes, todo lo que se ha desarrollado en gestiones anteriores son pensamiento y desarrollo de aquel Centro que creamos en años atrás, cuando fui candidato por primera vez, se ha constituido “Todos por Las Flores” en su momento, el PJ en un partido de unidad encabezado por Rogelio Díaz donde confluyen distintos espacios que se trasluce en la unidad. Se ha conformado una lista de unidad con otros espacios como MUP, Marechal, La Cámpora es la conformación de un nuevo concejo del partido de Las Flores…Esto se inició en el 95 cuando creamos el Centro de Estudios Municipales cuando comenzamos a convocar a muchas personas que no eran sólo del justicialismo, todo eso se fue expresando en las futuras gestiones, hoy Las Flores no es la misma de hace 15 años.

ENTREVISTA COMPLETA AL INTENDENTE GELENÉ

