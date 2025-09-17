17 de septiembre de 2025

Fútbol Senior: comenzó el Torneo Clausura

(foto gentileza club Juventud Unida) En el predio del club El Hollín dio inicio el pasado domingo el certamen reservado para mayores de 35 años. La primera fecha arrojó los siguientes resultados: El Hollín 0-Porteño (Cacharí) 0, La Terraza 3 (D. Araujo, E. Araujo e Izquierdo Debi)-Construcciones Landa 0, Atlético 1 (Sallete)-Bandera Blanca 1 (Morgari), Gorchs 0-Juventud Unida 2 (Fresco-Lamas), El Bosque 0-Rosas 1 (Luján) y Los Amigos 0-Avellaneda 2 (Prado-Nozza). Libre estuvo CUF.

