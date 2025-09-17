17 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Destacado 1er. Certamen de Danzas del Centro Cultural «El Malacara»

1 minuto de lectura
55 minutos atrás Fm Alpha

En la sede social del Club Juventud Deportiva se celebró el pasado fin de semana el primer Certamen de Danzas Competitivo del Centro Cultural El Malacara. El evento, coordinado por el profesor Jonatan Barrios, contó con la presencia de importantes jurados y se destacó por las características de la realización y también por la gran participación de delegaciones de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. La jornada de competencia, tanto de solistas como grupos, comenzó al mediodía y se extendió hasta el domingo debido a la gran cantidad de presentaciones arriba del escenario, momentos donde se pudo apreciar un alto nivel dancístico y de malambo. Este primer encuentro de la agrupación nativista florense El Malacara contó con un importante apoyo de la de la Municipalidad de Las Flores y la presencia de autoridades durante el momento inaugural.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Acelerá y anda a YPF de Ferraro y Cia.

4 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Nueva maquinaria para la Cooperativa Eléctrica

23 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol Senior: comenzó el Torneo Clausura

30 minutos atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Acelerá y anda a YPF de Ferraro y Cia.

4 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Nueva maquinaria para la Cooperativa Eléctrica

23 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol Senior: comenzó el Torneo Clausura

30 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Destacado 1er. Certamen de Danzas del Centro Cultural «El Malacara»

55 minutos atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.