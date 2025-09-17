17 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Borges y lo fantástico en «El Aleph”, en la Biblioteca Popular «25 de Mayo»

1 minuto de lectura
1 hora atrás Fm Alpha

La Biblioteca Popular «25 de Mayo» celebra el 23 de septiembre el “Día de las Bibliotecas Populares” conjuntamente con cientos de Bibliotecas Populares distribuidas por todo el país honrando la voluntad lectora de los habitantes de cada pueblo y ciudad argentina. Fue Domingo Faustino Sarmiento junto con Nicolás Avellaneda quienes propusieron, allá por 1870, la creación de las Bibliotecas Populares. Para celebrarlo, los invitamos a compartir con nosotros un conversatorio a cargo de la Profesora Miriam Campagne, sobre “El Aleph”  un texto fantástico de Jorge Luis Borges, que este año celebra sus jóvenes 80 años de publicación en el número 131 de la Revista Sur, editada por Victoria Ocampo. Los esperamos el martes 23 de septiembre, a las 18hs., en Rivadavia 325.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Acelerá y anda a YPF de Ferraro y Cia.

1 minuto atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Nueva maquinaria para la Cooperativa Eléctrica

20 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol Senior: comenzó el Torneo Clausura

28 minutos atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Acelerá y anda a YPF de Ferraro y Cia.

1 minuto atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Nueva maquinaria para la Cooperativa Eléctrica

20 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol Senior: comenzó el Torneo Clausura

28 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Destacado 1er. Certamen de Danzas del Centro Cultural «El Malacara»

53 minutos atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.