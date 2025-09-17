BM – miércoles 17 de septiembre

CON RECORD DE EQUIPOS PARTICIPANTES, FINALIZÓ LA EDICIÓN 2025 DEL CONCURSO STOP ITS El Cierre Recreativo de la 4ª Edición del Concurso Stop ITS – 2025 (Paremos las Infecciones de Transmisión Sexual) tuvo un marco inmejorable, no solo porque el clima acompañó con una jornada espectacular, sino porque los más de 250 jóvenes que se acercaron al veredón central de la Plaza Mitre, cantaron, bailaron y se divirtieron cerrando una excelente dinámica de trabajo comunitario orientado a la prevención y concientización en salud.

Todos los establecimientos secundarios del distrito participaron del Concurso, apoyados en muchos docentes, con el acompañamiento del equipo de inspectoras local, el CEF Nº 6 y el Hospital. Cabe agregar que la Secretaría de Salud Pública municipal, contó para organizar el cierre con la colaboración del Área de Juventudes. Los alumnos de la EPS (Escuela Profesional Secundaria) que funciona en el CFP 401 resultaron ganadores de la Edición 2025, con un trabajo que, al decir del jurado, mostró innovación, compromiso y entusiasmo en cada una de las etapas, se caracterizó por la creatividad y originalidad desplegados en sus acciones, y por el impacto sanitario de sus actividades.

JORNADA INFORMATIVA Y DE PREVENCIÓN EN EL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” En el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, el docente Emiliano Dupouey fue el encargado de desarrollar el proyecto “Seguridad Acuática”, destinado a alumnos de diferentes establecimientos educativos de nuestra ciudad.

El profesional abordó los siguientes temas: Primeros Auxilios, Maniobra de Heimlich y RCP, dirigiéndose en este caso a estudiantes de 5° “A” del Colegio San Miguel, a cargo de la profesora de Educación Física Guillermina Cenzano. Desde esta manera, se continúa con las charlas de prevención, concientizando a los niños de los riesgos que se pueden ocasionar e informando de diferentes cuestiones relacionadas con la disciplina.

JUEGOS BONAERENSES: NUMEROSA DELEGACIÓN DE NATACIÓN A LA FINAL PROVINCIAL La Secretaría de Deportes y Cultura destaca el rendimiento de los nadadores que ayer en el natatorio Hidroestart de Azul se adjudicaron la instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2025 y de esta manera nos representarán en la final Provincial que se disputará desde el domingo 12 hasta el viernes 17 de octubre en Mar del Plata. Los florenses que competirán en la ciudad “Feliz” son: José Albarello, María Inés Alanís (ambos en Adultos Mayores +60; 200 m. libres); Leticia Dierickx, Tomás Saenz y Mauro Nochetti (PCD); Benjamín Lemma González (200 m. libres; Sub 14), Candelaria Lemma González (100 m. pecho; Sub 14), Domingo Scarpitti (100 m. pecho; Sub 14), Santino Lemma González (100 m. mariposa; Sub 14), Delfina Antonelli Gigena (100 m. libres; Sub 16), Gonzalo Onzari (100 m. libre; Sub 14), Guadalupe Valerio (50 m. libres; Sub 14) y Luca Branchesi Gómez (50 m. libres; Sub 16).

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó, mediante los correspondientes Decretos, las Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

– Ordenanza N° 3657 (Promulgada por Decreto N° 1382 del 6 de agosto de 2025) por la cual se denominan las calles ubicadas en el área comprendida entre la colectora Este de la Ruta Nacional Nº 3, la continuación de la Avda. Manuel Venancio Paz y la calle posterior a la Planta Depuradora de Aguas Sanitarias con los siguientes nombres: Delfina María Cejas, María del Pilar Canteli, Ángela Enriqueta Toma, Elsa Núñez, Francisca Isabel Colina y Adriana Patricia Fullone.

– Ordenanza N° 3658 (Promulgada por Decreto N° 1381 del 6 de agosto de 2025) por la cual se sustituye la denominación en la cuadra de Avda. Rivadavia entre Avda. Carmen y Avda. San Martín, la cual pasará a llamarse PASAJE PAPA FRANCISCO, en homenaje al legado espiritual, ético y social del Sumo Pontífice argentino fallecido el 21 de abril de 2025.

– Ordenanza N° 3659 (Promulgada por Decreto N° 1501 del 27 de agosto de 2025) por la cual se denomina AMELIA TORCELLI a la calle paralela sur de la Avda. Norberto J. Lucangioli, entre las calles Dr. Domingo Harosteguy y Avda. Domingo F. Sarmiento.

– Ordenanza N° 3660 (Promulgada por Decreto N° 1509 del 28 de agosto de 2025) mediante la cual se convalida el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre la Universidad Nacional de las Artes y la Municipalidad de Las Flores, Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de implementar programas que permitan la cooperación, lograr el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, selección y formulación de proyectos de investigación y el Convenio Específico de Implementación del Programa de Articulación Académica y sus Anexos I – Resolución Nº 0159/2022 Diplomatura en Puesta Escénica de las Danzas Folklóricas y Populares Argentinas y Anexo II: Económico – Del Financiamiento de la Diplomatura en Puesta Escénica de las Danzas Folklóricas y Populares Argentinas, cuyo fin es el dictado del Plan de Estudios de la Diplomatura en Puesta Escénica de las Danzas Folklóricas y Populares Argentinas.

