Un investigador jujeño obtuvo pectina orgánica de residuos de tomates y porotos para producir alimentos y suplementos sanos

Un investigador jujeño obtuvo pectina orgánica de residuos de tomates y porotos para producir alimentos y suplementos sanos1 minuto de lectura
Un desarrollo científico con sello jujeño promete cambiar la forma de aprovechar los residuos agroindustriales. El investigador Matías Alancay, docente de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) y recientemente galardonado con el Premio Salvador Mazza, lidera dos proyectos pioneros que buscan transformar subproductos del tomate y porotos descartados en alimentos funcionales como gomitas proteicas, panificados sin gluten, barras energéticas y geles para deportistas. Los ejes de investigación se enfocan en dos materias primas abundantes en el Noroeste Argentino (NOA): los subproductos del tomate (pieles, semillas y restos de procesamiento) y los porotos que no alcanzan estándares comerciales, equivalentes a entre el 15% y el 20% de la producción anual.
Fuente: contextotucumán