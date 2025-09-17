Un investigador jujeño obtuvo pectina orgánica de residuos de tomates y porotos para producir alimentos y suplementos sanos

Un desarrollo científico con sello jujeño promete cambiar la forma de aprovechar los residuos agroindustriales. El investigador Matías Alancay, docente de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) y recientemente galardonado con el Premio Salvador Mazza, lidera dos proyectos pioneros que buscan transformar subproductos del tomate y porotos descartados en alimentos funcionales como gomitas proteicas, panificados sin gluten, barras energéticas y geles para deportistas. Los ejes de investigación se enfocan en dos materias primas abundantes en el Noroeste Argentino (NOA): los subproductos del tomate (pieles, semillas y restos de procesamiento) y los porotos que no alcanzan estándares comerciales, equivalentes a entre el 15% y el 20% de la producción anual.

Fuente: contextotucumán

