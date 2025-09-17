17 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Un investigador jujeño obtuvo pectina orgánica de residuos de tomates y porotos para producir alimentos y suplementos sanos

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

Un desarrollo científico con sello jujeño promete cambiar la forma de aprovechar los residuos agroindustriales. El investigador Matías Alancay, docente de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) y recientemente galardonado con el Premio Salvador Mazza, lidera dos proyectos pioneros que buscan transformar subproductos del tomate y porotos descartados en alimentos funcionales como gomitas proteicas, panificados sin gluten, barras energéticas y geles para deportistas. Los ejes de investigación se enfocan en dos materias primas abundantes en el Noroeste Argentino (NOA): los subproductos del tomate (pieles, semillas y restos de procesamiento) y los porotos que no alcanzan estándares comerciales, equivalentes a entre el 15% y el 20% de la producción anual.

Fuente: contextotucumán

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Mañana miercoles reclaman los gremios a las 19 hs.

14 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

La Sub DDI Local secuestro un vehículo con Secuestro Activo

20 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Bomberos Voluntarios de Las Flores: Llamado a Asamblea General Ordinaria

1 día atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

4 minutos de lectura

BM – miércoles 17 de septiembre

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Un investigador jujeño obtuvo pectina orgánica de residuos de tomates y porotos para producir alimentos y suplementos sanos

3 horas atrás Fm Alpha

Mañana miercoles reclaman los gremios a las 19 hs.

14 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

A días de la Exposición Rural 2025: «La demanda de stands nos sobrepasó»

17 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.