Gastón Bastien: el cuidador elegido

En la cobertura que está realizando FM Alpha, en Palermo, hablamos con el florense Gastón Bastien, titular de Cabaña «El Progreso» (caballos criollos), que tiene su centro de cuidado en el km 189. «La cuida del animal es lo más importante, la alimentación, la nutrición, el vareo, el ejercicio, creo que uno viene haciendo las cosas bien por eso confían en nosotros… El animal es como una persona el hecho de estar juntos aquí en Palermo con el cuidador, seguro si te acercas vos que no te conocen te van a desconfiar, viven todo el año conmigo. Yo me especializo en cuidar exclusivamente caballos criollos, tengo mi familia y gente que me ayuda, con el trabajo de los mismos..»

