6 de septiembre de 2025

¿Habrá clases tras las elecciones?

55 segundos atrás Fm Alpha

La Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires confirmó que las clases se desarrollarán con normalidad el día posterior a los comicios provinciales del 7 de septiembre y nacionales del 26 de octubre. La medida alcanza a todas las escuelas que funcionen como centros de votación y asegura el dictado de clases en el horario habitual.

Para garantizarlo, se implementará un operativo especial de limpieza y desinfección, que comenzará inmediatamente después del cierre de los comicios y del recuento de votos, entre las 18 y las 24 horas de cada jornada electoral. Las tareas incluyen el ordenamiento y desinfección de aulas, sanitarios, mobiliario y espacios comunes, estimando seis horas de trabajo por cada cuatro mesas electorales.

La cartera educativa bonaerense dispuso la creación de un suplemento no remunerativo y no bonificable de $46.900 para el personal auxiliar de las escuelas estatales que funcionen como centros de votación. La medida, establecida mediante la Resolución 3915/2025, representa una inversión total de $862 millones y beneficiará a 4.920 establecimientos educativos y de manera directa a 1,87 millones de estudiantes.

Asimismo, las autoridades de escuelas municipales y privadas que actúen como centros de votación deberán adoptar medidas para asegurar el dictado normal de clases al día siguiente de las elecciones.

 

