Se inaugura el primer parque eólico flotante de 30 MW del mundo que incorpora hábitats marinos artificiales para fomentar la biodiversidad

La finalización de la instalación marina de la tercera y última turbina del proyecto Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL) marca un hito crucial para la industria eólica flotante global. Esta fase consolida la viabilidad técnica, el compromiso territorial y el enfoque ambiental de una tecnología que promete transformar el modelo energético actual. El proyecto, desarrollado por Ocean Winds (OW) en colaboración con Banque des Territoires, convierte a Occitania en pionera nacional en el despliegue de energía eólica flotante. Con tres turbinas de 10 megavatios instaladas sobre plataformas flotantes a 16 kilómetros de la costa, EFGL permite aprovechar zonas marinas con gran potencial eólico que hasta ahora eran inaccesibles por su profundidad.

Fuente: Ecoinventos

