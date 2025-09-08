Se inaugura el primer parque eólico flotante de 30 MW del mundo que incorpora hábitats marinos artificiales para fomentar la biodiversidad

Se inaugura el primer parque eólico flotante de 30 MW del mundo que incorpora hábitats marinos artificiales para fomentar la biodiversidad1 minuto de lectura
La finalización de la instalación marina de la tercera y última turbina del proyecto Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL) marca un hito crucial para la industria eólica flotante global. Esta fase consolida la viabilidad técnica, el compromiso territorial y el enfoque ambiental de una tecnología que promete transformar el modelo energético actual. El proyecto, desarrollado por Ocean Winds (OW) en colaboración con Banque des Territoires, convierte a Occitania en pionera nacional en el despliegue de energía eólica flotante. Con tres turbinas de 10 megavatios instaladas sobre plataformas flotantes a 16 kilómetros de la costa, EFGL permite aprovechar zonas marinas con gran potencial eólico que hasta ahora eran inaccesibles por su profundidad.
Fuente: Ecoinventos