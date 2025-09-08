HCD: ¡Quién sale, quién entra y quién más perdió!

Estas elecciones de medio término dejan mucha información en el camino político.

Si desde el oficialismo hablamos, Todos por Las Flores – Fuerza Patria, matemáticamente no perdió, pero en lo político se puede decir que sí, pues se le cae una banca y en comparación a todo el aparato puesto a disposición de la lista, alcanzó justo para decir, ganamos en números. Tampoco es un clásico decir que detrás de Gelené todo se gana, en este tipo de elecciones, ya tiene varias negativas en su haber, recordamos las contiendas políticas de medio término contra el escribano Canosa.

En esta cosecharon: 5406 votos.

Salen: Laura Risso – Leo Municoy – Fabricio Pesch – Ezequiel Coronel.

Siguen: Fabián Blanstein, Daniela González, Cecilia Bugatti, Matías Arce.

Ingresan: Fernando Muñiz, Ariana Pertusi, Román Capúto

Pierden 1 banca.

Por el lado de LLA, el nuevo partido surgido hace un par de años encabezado en Las Flores por el joven Bernardo Lemma, matemáticamente perdió por un poco más de 200 votos, aunque logró superar en varias mesas a Fuerza Patria, que como se observaba, el campo le jugaría a favor, ya que desde el oficialismo el tema caminos rurales no pudo resolverlo, y eso salpicó ampliamente resonando en varias familias florenses.

Cosecharon 5270 votos.

Solo ingresan: Bernardo Lemma, Laura Caraminola, Cristian Benavidez. Que con Luciana Cocola Ganún por dos años más, tendrán cuatro bancas. Sin dudas el máximo ganador.

Ganaron tres bancas.

Por el lado de Nuevos Aires que encabezaba Guillermina Gómez. El equipo de la UCR superó con comodidad su ingreso al juntar 2708 votos, pero los radicales iban con boleta corta, más un bajo perfil adoptado, no lograron seducir a la sociedad en esta edición. Sin dudas, el sector que más perdió en el HCD también.

Salen: Sebastián Lizárraga – Federico Dorronsoro –

Guillermina Gómez, pero queda porque renueva.

Continúan, Luciana Plini y Emilce Berecochea. Es decir que es el sector que más perdió.

Quedan con tres bancas de las cinco.

Por el lado del Frente de Izquierda y los trabajadores, Fulvia Condorí logró juntar 331 votos, superando ampliamente lo que cosechaba en elecciones pasadas que eran alrededor de 200 votos. Por lo tanto, sigue lejos de poder ingresar al HCD.

Dato: La base para obtener una banca era de 2054 votos, ya que en esta elección solamente votaron un 64.5 % del padrón.

