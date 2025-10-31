Halloween en Las Flores: los más chicos salieron a pedir «dulces»1 minuto de lectura
Con ingeniosos disfraces y máscaras, niños y niñas de todas las edades le pusieron color a la Avda. San Martín celebrando esta fecha -31 de octubre- que se fue acentuando en los últimos años. Esta tradición de origen celta logró expandirse mundialmente y en los últimos años los pequeños la adoptaron como propia. Durante la tarde de hoy se los podía ver en gran número realizando un recorrido céntrico pidiendo caramelos en comercios locales.