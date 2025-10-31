31 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Halloween en Las Flores: los más chicos salieron a pedir «dulces»

1 minuto de lectura
29 minutos atrás Fm Alpha

Con ingeniosos disfraces y máscaras, niños y niñas de todas las edades le pusieron color a la Avda. San Martín celebrando esta fecha -31 de octubre- que se fue acentuando en los últimos años. Esta tradición de origen celta logró expandirse mundialmente y en los últimos años los pequeños la adoptaron como propia. Durante la tarde de hoy se los podía ver en gran número realizando un recorrido céntrico pidiendo caramelos en comercios locales.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Concejo Deliberante: se desarrolló una nueva sesión ordinaria

5 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Clausura: Ferro y El Hollín abren la décima fecha

5 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

BM – viernes 31 de octubre

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

Concejo Deliberante: se desarrolló una nueva sesión ordinaria

5 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Halloween en Las Flores: los más chicos salieron a pedir «dulces»

29 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Clausura: Ferro y El Hollín abren la décima fecha

5 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

BM – viernes 31 de octubre

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.