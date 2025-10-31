31 de octubre de 2025

Torneo Clausura: Ferro y El Hollín abren la décima fecha

5 horas atrás Fm Alpha

Desde las 21:30hs. en el estadio «27 de abril» se disputará el clásico entre el ferroviario y el carbonero con transmisión de FM Alpha. El conjunto dirigido por Luciano Bertamino viene de igualar 1-1 ante El Taladro mientras que El Hollín estuvo libre la fecha anterior. En la visita no podrán ser de la partida el defensor Claudio Basurto y el delantero Carlos López, expulsados ante Juventud Unida. La jornada se completará el domingo en el estadio del CEF Nro. 6 con los encuentros que disputarán Atlético-El Taladro y Barrio Traut-Juventud Deportiva. Libre estará Juventud Unida.

Concejo Deliberante: se desarrolló una nueva sesión ordinaria

Halloween en Las Flores: los más chicos salieron a pedir «dulces»

BM – viernes 31 de octubre

Concejo Deliberante: se desarrolló una nueva sesión ordinaria

Halloween en Las Flores: los más chicos salieron a pedir «dulces»

Torneo Clausura: Ferro y El Hollín abren la décima fecha

BM – viernes 31 de octubre

