BM – viernes 31 de octubre

CÁLIDA Y EMOTIVA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL FUTBOLISTA DE LAS FLORES Y ANIVERSARIO DE LA PLAZOLETA “DIEGO MARADONA” Con buena concurrencia de público, se celebró anoche en nuestra ciudad el cuarto aniversario de la Plazoleta Diego Armando Maradona y el tercer año del ya instituido Día del Futbolista y de la Futbolista de nuestra ciudad. El evento, organizado por la Municipalidad de Las Flores, contó con la presencia de futbolistas de los distintos clubes del futbol oficial de Las Flores, del Futbol Senior y el Futbol Agrario: los jugadores, en su gran mayoría, estuvieron acompañados por dirigentes y entrenadores. También formaron parte del encuentro celebrativo el intendente Alberto Gelené, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; concejales y demás funcionarios. Fueron distinguidos: el ex futbolista profesional Cesar Domingo “Mingo” Angelello, los dirigentes de Liga de Fútbol de Las Flores y los miembros de la agrupación “Al Diez Mundial”, una entidad que fue la impulsora de la construcción y posterior instalación del busto que representa la figura de Diego Maradona, emplazado hoy en la plazoleta que lleva su nombre ubicada en la intersección de las avenidas Manuel Venancio Paz y Alfredo Vidal. Recibieron sus diplomas los planteles de todas las categorías de los clubes del futbol oficial, como así también los del fútbol Agrario y fútbol Senior, En el final del acto alusivo, que se destacó por la calidez y emotividad, el músico y cantante Venancio Delgado, junto a Marcelo Pilotto en el teclado, fueron los encargados de cerrar el evento con un hermoso tema del grupo “Las Pastillas del abuelo” que invocó la figura de quien fuera el capitán de la Selección Argentina en México 1986. Los aplausos de la concurrencia al finalizar el encuentro, coronaron el acto celebrativo.

JUAN IÑAKI SE PRESENTA HOY EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR Jerarquía y música de alto vuelo es la que podrá disfrutarse hoy viernes 31 de octubre en el Salón Rojo con la presentación de Juan Iñaki. Será en una nueva propuesta del ciclo Folclore para Escuchar que, en su 19ª Temporada, anuncia la llegada a Las Flores de este prestigioso músico de nuestro país. Bajo la conducción y producción de Fernando Calles y un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, el ciclo se engalanará con el arribo a nuestra ciudad del cantante que desde el año 2004 fue el solista de la Misa Criolla en distintas giras y en esta oportunidad arribará a Las Flores acompañado de Facu Quintas en piano. Juan Iñaki cuenta con una valiosa trayectoria que tuvo sus inicios en el canto lírico y en la percusión. En la actualidad lleva producidos siete discos como solista. El músico y cantante cordobés grabó y cantó con artistas de la talla de Lito Vitale, Raly Barrionuevo, Raúl Carnota y Chango Spasiuk, entre otros. Además, entre su palmarés se destaca la realización de giras europeas con conciertos en España, Francia, Portugal, Italia y Suiza.

Otra clara señal de su jerarquía musical quedó expresado tiempo atrás cuando en el estadio Superdomo Orfeo de Córdoba abrió el espectáculo en el cual se destacó luego el eximio cantante Caetano Veloso. Sin dudas, una gran presentación artística programada es la que se viene en Folclore para Escuchar, ciclo musical florense libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

MUESTRA CULTURAL DE DANZAS ESPAÑOLAS Mañana sábado 1º de noviembre a las 20 horas en el Teatro Español de nuestra ciudad se llevará a cabo el evento cultural denominado “España Cañí, Arte y Movimiento”. Este importante espectáculo, que contará con la participación de numerosas agrupaciones artísticas, es organizado y coordinado por la profesora de Danzas Españolas de la Dirección de Cultura, Andrea Torqui, y forma parte del cierre de ciclo de temporada 2025 del Taller Municipal de esta disciplina. Arribarán a Las Flores integrantes del grupo “Vesna” de la ciudad de Azul con Danzas Ucranianas e italianas a cargo del profesor Juan Carlos Schell, folclore y tango de General Belgrano con la profesora Marita Firmani y folclore también con la conducción de Maru Morgavi del grupo Amanecer del Salado de Pila. También estarán presentes la profesora Romina Baggio con danzas clásicas y el grupo florense de danzas urbanas The Factory Crew.

