El mundo observa a Argentina: en esta provincia construyen el futuro, un cohete para alcanzar el espacio

Argentina siempre fue una nación con grandes ideales. Desde la ciencia hasta la industria, el país siempre quiso reinventarse una y otra vez, incluso cuando el contexto parecía de lo más adverso. En estos últimos años, esa capacidad de ingenio volvió a hacerse visible en un terreno donde pocos esperaban que el país pueda competir. Mientras otros países miran al cielo, un grupo de argentinos decidió hacerlo con un propósito fijo. En silencio, lejos de las luces de las grandes ciudades que iluminan el cielo, un proyecto está comenzando a crearse. En la costa bonaerense, cerca de Lobería, una pequeña localidad rural de la provincia, empezaron a planearse cosas. Este pueblo comenzó a recibir visitantes inusuales como ingenieros, técnicos, periodistas y hasta representantes de agencias espaciales. ¿Cuál es el motivo de tal movimiento? El Puerto Espacial Malacara, el primer sitio argentino preparado para lanzamientos espaciales. En este lugar está trabajando TLON Space, una startup fundada por Pablo Vic y Gerardo Natale, dos ingenieros que llevan más de quince años tratando de diseñar y lanzar un cohete construido totalmente en Argentina. Su creación, Aventura I, mide solo 10 metros y pesa menos de una tonelada. Esta pensado principalmente para colocar nanosatélites en órbitas de hasta 850 kilómetros.

Fuente: El Diario 24

About The Author