HCD aprobación acuerdo con CEAMSE: Adelante Las Flores; Positivo. TXLF; Positivo. LLA; Negativo.

En el día de ayer, se llevó a cabo una sesión extraordinaria en el HCD. Si bien el orden día no poseía varios puntos. El punto N° 4, correspondiente al expediente del Departamento Ejecutivo, Proyecto de Ordenanza, prórroga del convenio de prestación de equipos por parte de la Dir. de Hidráulica de la Pcia. de Bs. As. fue aprobado por unanimidad.

Pero el 5to. punto fue el que se debatió marcadamente y hasta históricamente, (acuerdo con CEAMSE) ya que, si bien el oficialismo tiene la capacidad de juntar los votos para aprobar, se les sumo el apoyo del bloque de Adelante Las Flores, mientras que LLA no acompañó el emprendimiento.

Fueron 8 los concejales que hicieron uso de la palabra, inclusive en algunos casos en dos oportunidades: Caputo, González, Diaz por el oficialismo. Benavidez, Caraminola y Cocola por LLA. Berecochea y Gómez por Adelante Las Flores.

Caputo: “La situación hoy es crítica y extrema por el cual no podemos postergar ningún tipo de solución que pueda brindar el DE. Este convenio nos asegura que se hagan envíos de toneladas de basura con tres camiones por semana y eso dará un alivio importante en relación a nuestra planta que ya no puede recibir más basura. El CEAMSE asegurará la buena finalización del tratamiento de esos residuos”.

Benavídez: “Creemos que el convenio con CEAMSE es un parche que no soluciona el problema de fondo. El oficialismo local es responsable desde el 2003 de la decadencia de la planta. Queremos escuchar propuestas serias y no pagarle al “Chiqui” Tapia 20 o 30 millones mensuales para llevarles la basura. Tratemos el problema de fondo con inversión de maquinaria, modernización, cortémosla con los parches”.

Berecochea: “Nosotros trabajamos muchísimo por el tema ambiental desde que se declaró la emergencia en ese sentido. Veíamos que eso estaba más grande y no había una solución, también la preocupación por los empleados que están en un lugar totalmente insalubre. Cada vez que se hablaba del Ecoparque quedaba muy lindo pero nunca se pudo hacer. Nosotros vamos a acompañar porque esto puede ser el comienzo para que empecemos de una vez por todas a separar los residuos desde el origen. El municipio debe dar el puntapié inicial”.

González: “Este tema siempre ha sido una preocupación desde nuestro bloque. Nuestro bloque también visitó la planta y hablamos con los empleados. Sabemos que hoy las condiciones de trabajo son muy difíciles por eso acompañamos ese puntapié inicial de trabajar fuertemente. Y es bueno hacerlo con este convenio con CEAMSE. Hoy hacer un ECOPARQUE sería inviable económicamente. Muchos vecinos preguntan qué tipo de residuos se van a trasladar. Según nos explicaron serán los residuos domiciliarios con alta proporción de desperdicios de comida y también residuos de hojas y podas, trapos, cartones o cubiertas de vehículos”.

Caraminola: “Cuando falla la gestión la solución no es enterrar los residuos. La planta local no está funcionando, no se está separando, lo que se hace es muy pobre, no hay maquinaria, está devastada. Este convenio trae incertidumbres. Hay cláusulas que habrá que revisar porque los montos que cobra CEAMSE son ajustables. No queda claro cuáles son las futuras modificaciones. En Mercedes se cobra un importe a los ciudadanos por llevar los residuos. Tal vez en un futuro sería un costo más para los ciudadanos florenses de algo que hoy es responsabilidad absoluta del municipio”.

Cocola: “Hubiese sido mucho más productivo que en lugar de comenzar, hubiesen continuado con lo que se estuvo haciendo en el gobierno anterior, si cuando asumieron en el 2019 hubiesen continuado trabajando como se venía trabajando en la planta que se venía haciendo muy bien, durante 4 años se trabajó muy productivo de una manera impecable, llevando adelante campañas de concientización, en todos los niveles de educación, donde la gente empezó a separar los residuos…se había hecho un hábito y cada vez en más casas se lograba la separación de residuos…tengo imágenes de la planta de esa época y es irreconocible el lugar… entonces, en vez de decir comenzar, hubiese sido mucho mejor que este gobierno hubiera seguido trabajando como lo hacía el gobierno anterior. Porque acá no importa que gobierno hay, cuando las cosas se hacen bien, se tiene que seguir haciendo de esa forma, no importa si cambia el color político, cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de eso.

Gómez: “Hubo políticas que se hicieron y que no se continuaron. Hubiera sido mejor que sea distinto, no vale seguir haciendo videos en la planta diciéndole al ejecutivo que hay que hacer algo…claramente nosotros creemos que las cosas no estuvieron bien hechas. Seremos los primeros que vamos a marcar si las cosas no se están haciendo. Si no acompañamos el proyecto la montaña de basura será más alta”.

Díaz: “Es válido aclarar para no generar incertidumbre en la sociedad. Todo convenio marco siempre declara que habilita a que se puedan firmar convenios específicos…este es un proyecto que valoro como valoro la decisión del Ejecutivo de avanzar con determinación y enfoque ante una problemática que ya lleva años. Conozco la planta desde su origen. En el 2015 cuando finalizó la última gestión de Gelené quedó en un estado mucho mejor que el que la recibió en 2019. Como ser el encapsulado que no siguió funcionando…no se siguió generando concientización en las escuelas y en los vecinos. Por otro lado no hay incorporación de ninguna tasa extra para los vecinos que hoy de por sí están complicados económicamente”.

