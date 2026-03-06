BM – viernes 6 de marzo

APERTURA DE LA TEMPORADA 2026 DEL TEATRO ESPAÑOL CON LA OBRA DE LA COMEDIA MUNICIPAL “LOCOS DE CONTENTOS” Mañana sábado 7 de marzo a las 21.30 horas se viene la apertura de Temporada 2026 del Teatro Español y será con la obra de la Comedia Municipal «Locos de Contento». La obra es el reflejo de nuestra sociedad, que se repite una y otra vez en la intimidad de cada hogar: el sueño de llegar alguna vez al punto más alto, aunque de vez en cuando perdamos la paciencia y nos gane la desesperanza. Jacobo Langsner (Autor de “Esperando la Carroza”) nos presenta una desopilante pareja argentina que representa lo mejor y lo peor de lo que somos, una mirada autocritica, pero con mucho humor hacia nuestras costumbres.

Actúan: Agustina Martínez Berecochea y Aldo Rizzo

Sonido: Mariana Aguirre

Iluminación: Baltazar López

Dirección у puesta en escena: Aldo Rizzo Arrúa

Entrada libre у gratuita.

“EL DIA DEL REGRESO”: 170° ANIVERSARIO DE LAS FLORES En el marco de los festejos por el 170° Aniversario de la Ciudad, la Municipalidad de Las Flores ha decidido organizar una serie de eventos festivos relacionados a esta tan importante fecha que recuerda la fundación de nuestro pueblo. El próximo 25 de marzo, en forma conjunta con la realización de los actos formales del aniversario, se abrirán las Escuelas Primarias de la planta urbana para que todos los ciudadanos que lo deseen puedan visitarlas. El sentido es poder recorrerlas y recordar aquellos preciados momentos que supieron marcar nuestras vidas. Además, en los ingresos a la ciudad, estaremos esperando a todos aquellos que en este día tan especial decidan regresar a compartir los festejos de un Aniversario que tendrá su fiesta principal en el centro de la ciudad. En los accesos, desde bien temprano por la mañana, habrá vecinos celebrando dicha llegada y en donde el florense que eligió volver ese día a la ciudad, quedará registrado y recibirá una distinción. Por la tarde del 25 de marzo, en el escenario que estará emplazado sobre la avenida San Martin frente a la plaza principal Bartolomé Mitre, los florenses podrán disfrutar de todos los espectáculos artísticos y musicales programados que animarán la jornada y que contribuirán para que el 170 ° Aniversario de Las Flores pueda transformarse en una fiesta inolvidable. También, para todos aquellos que no pudiesen regresar a la ciudad, se los invita para que desde el lugar que estén radicados, nos envíen un video saludando la familia, a los amigos y a la gente del pueblo. El contacto para recibir las imágenes es al WhatsApp 2244 485466. Los estaremos esperando.

JULIETA MUÑOZ CARPINETTI EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL FLORENSE La Dirección Municipal de Cultura continúa en su tarea de promoción y exhibición de los trabajos de los artistas florenses, por este motivo para este fin de semana ha decidido ofrecer a la ciudadanía una interesante propuesta del Taller de Producción Musical Florense dirigido por el profesor David “Chicky” Noguera. Julieta Muñoz Carpinetti será la protagonista de la próxima presentación del mencionado taller, un espacio que le brinda a los solistas vocales e instrumentales la posibilidad de ingresar a un estudio de grabación para poder proyectar sus propias producciones.

Julieta hoy tiene 21 años pero canta desde los 14. En la actualidad, está estudiando comedia musical y en breve se iniciará en la carrera Tecnicatura en Actuación, con la intención de seguir creciendo de manera profesional en el arte y la música. El Taller de Producción Musical Florense brinda a los artistas locales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipuladas. Se incluye en la tarea: post producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master, por lo que el artista se encuentra con un trabajo de alta calidad y de manera gratuita. El próximo domingo en la plataforma digital Youtube, se exhibirá esta gran producción de Julieta Muñoz Carpinetti, para que pueda ser disfrutada por toda la comunidad. El link para poder observarla es: https://youtu.be/j_Lw7LR2K8k

“CINE EN LA PLAZA” EN MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES Mañana sábado 7 de marzo a las 19 horas se realizará una función especial de “Cine en la Plaza”, una actividad gratuita y abierta, apta para toda la familia. En el marco del Día Internacional de la Mujer, se proyectará la película “Valiente”, una historia ideal para disfrutar en familia y reflexionar sobre la valentía, la autonomía y la importancia de cuestionar estereotipos.

La actividad tendrá lugar en Plaza Sol, donde vecinas y vecinos podrán acercarse con manta o reposera para compartir una tarde-noche de cine al aire libre. La propuesta es organizada e invitada por la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia, con el objetivo de promover espacios culturales y comunitarios que acompañen el sentido del 8 de marzo. “Valiente” presenta a Mérida, una protagonista que desafía mandatos y elige su propio camino, ofreciendo un mensaje accesible y significativo para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

La actividad es abierta y gratuita. En caso de lluvia, se suspende. Los esperamos.

COMIENZAN LAS INSCRIPCIONES PARA LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES La Dirección de Adultos Mayores, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, comunica que comenzarán las inscripciones para los Talleres que se dictarán durante el año. Las propuestas son: Tango, Telar, Fotografía, Abuelos Leecuentos, Newcom, Aquagym, Gimnasia. A partir del 9 de marzo, los interesados pueden inscribirse en la Dirección de Adultos Mayores, en Av. San Martin Nº 480, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas; teléfono 2244-444131, mail: adultosmayores@lasflores.gob.ar

About The Author