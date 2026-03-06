6 de marzo de 2026

Concejo Deliberante: el intendente Blanstein inaugurará un nuevo período de sesiones ordinarias

1 minuto atrás Fm Alpha

El próximo martes 10 de marzo a las 20hs. dará inicio el periodo de sesiones ordinarias correspondiente al presente año. El orden del día incluirá el izamiento de la bandera nacional a cargo del jefe comunal y el presidente del HCD, Prof. Fernando Muñiz. A continuación, el intendente brindará su discurso de apertura dejando inaugurado el período 2026. La sesión se podrá seguir en vivo por las redes del municipio y el Concejo Deliberante local.

