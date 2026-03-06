La Buena Noticia: reciclar en el fin del mundo

Nacida a partir de una experiencia autogestionada y forjada en uno de los territorios más australes del país, una empresa de reciclado se consolidó en Ushuaia como un actor clave en la gestión de residuos valorizables y en la construcción de conciencia ambiental. La experiencia se desarrolla en la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a pocos kilómetros del ingreso al Parque Nacional y en el punto final de la Ruta Nacional Nº 3. Allí, en un entorno climático extremo -con inviernos que alcanzan temperaturas de hasta 15 grados bajo cero-, el trabajo no se detiene y se sostiene durante todo el año. La Cooperativa de Trabajo K’Aux Ltda. comenzó su camino en 2012 como una iniciativa unipersonal vinculada al reciclado, hasta que en diciembre de 2021 obtuvo su matrícula y dio un salto organizativo decisivo.

Fuente: Portal de las Cooperativas

About The Author