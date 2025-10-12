12 de octubre de 2025

Informe municipal por las lluvias

40 minutos atrás Fm Alpha

A partir del evento de lluvias muy intensas del día de ayer, que provocaron anegamientos en diferentes sectores de la ciudad por la alta concentración de agua que saturó el sistema de desagües pluviales, se monitorean los mismos y el desagüe de la laguna del Parque Plaza Montero.
En la mañana de hoy, se realizó una reunión en la Municipalidad de Defensa Civil, con presencia de Bomberos Voluntarios, Policía Comunal, ABSA, la Secretaria de Obras Públicas, la Secretaria de Desarrollo Humano, el presidente de Honorable Concejo Deliberante, y el Intendente Municipal, para coordinar acciones de asistencia en marcha y prevenir acontecimientos que pudieran ocurrir esta tarde, debido a una nueva alerta de vientos y tormenta.
Se trabajó sobre el sistema de desagües pluviales de la ciudad, monitoreando la altura de la laguna, y los distintos puntos con relación a limpieza y mantenimiento de los accesos pluviales.
Se comunica a los vecinos de los sectores que recibieron mayor anegamiento, estar alerta a las circunstancias en horas de la tarde por las nuevas tormentas que puedan generarse en horas de la tarde, poniendo a disposición el área de Defensa Civil, Corralón Municipal ( teléfono 442208) Bomberos (teléfonos 100/452888) , y Policía (teléfonos: 101/911/452222).

