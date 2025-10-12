Clara y Florentina 1° y 2° Embajadoras de Mujeres Rurales

En un adelanto de FM Alpha, en medio de la lluvia torrencial, anoche se llevo a cabo el evento dirigido por Andrea Izzo Capella «Mujeres Rurales diseña 4», donde se elegía por primera vez a la Embajadora de la institución.

El mismo tuvo destacados jurados con reconocimiento nacional: José Manuel Rosas de Carlos Casares director de la Fiesta del Girasol.

Mariana Palacios modelo y Vice directora del Staff Model Agency. Norma Lambrechi modelo, autora del libro «Alas encadenadas» Historia de niña violada..» acompañante terapéutica.

Sofía Salmón reina de la agricultura en el 2018. Marión Richard ex profesora de pasarela de Mujeres Rurales. Karina Rogala Organizadora de eventos en Pinamar. Graciana Repetto modelo de S. M. Del Monte. Ellos vieron a la más indicada para representar tal título, a la postulante de FM ALPHA 91.5 Mhz Clara Blanstein, y como segunda embajadora a Fiorentina Municoy. En la imagen: Norma Lambrechi, Clara Blanstein, Andrea Izzo Capella y Florentina Municoy .

