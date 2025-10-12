12 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Clara y Florentina 1° y 2° Embajadoras de Mujeres Rurales

1 minuto de lectura
2 minutos atrás Fm Alpha

En un adelanto de FM Alpha, en medio de la lluvia torrencial, anoche se llevo a cabo el evento dirigido por Andrea Izzo Capella «Mujeres Rurales diseña 4», donde se elegía por primera vez a la Embajadora de la institución.

El mismo tuvo destacados jurados con reconocimiento nacional: José Manuel Rosas de Carlos Casares director de la Fiesta del Girasol.
Mariana Palacios modelo y Vice directora del Staff Model Agency. Norma Lambrechi modelo, autora del libro «Alas encadenadas» Historia de niña violada..» acompañante terapéutica.
Sofía Salmón reina de la agricultura en el 2018. Marión Richard ex profesora de pasarela de Mujeres Rurales. Karina Rogala Organizadora de eventos en Pinamar. Graciana Repetto modelo de S. M. Del Monte. Ellos vieron a la más indicada para representar tal título, a la postulante de FM ALPHA 91.5 Mhz Clara Blanstein, y como segunda embajadora a Fiorentina Municoy. En la imagen: Norma Lambrechi, Clara Blanstein, Andrea Izzo Capella y Florentina Municoy .

Ampliaremos

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Importantes descuentos en YPF de Ferraro y Cia.

15 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Al final Santilli encabezará la lista de diputados bonaerenses

21 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Canotaje: Ana Torres Díaz y Francisca Abrego fueron convocadas a la 1° copa Bi Nacional

21 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Clara y Florentina 1° y 2° Embajadoras de Mujeres Rurales

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Importantes descuentos en YPF de Ferraro y Cia.

15 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Al final Santilli encabezará la lista de diputados bonaerenses

21 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Canotaje: Ana Torres Díaz y Francisca Abrego fueron convocadas a la 1° copa Bi Nacional

21 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.