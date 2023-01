“Jamás en la vida tuve intenciones de matar”, declaró Thomsen

Máximo Thomsen, uno de los principales acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, declara ahora ante el Tribunal que lo juzga junto al grupo de rugbiers por el crimen de Villa Gesell y de esta manera rompió el famoso pacto de silencio que había entre los acusados. “Jamás tuve intención de matar”, dijo hoy al declarar Máximo Thomsen, principal señalado por el crimen de Fernando Báez Sosa y pidió “disculpas” por lo que calificó como una pelea donde él “repartió patadas y piñas”. Thomsen primero hizo un exposición en la que contó que fue a Le Brique luego de haberse “mamado” en la playa con sus amigos, y que el boliche estaba muy lleno. Contó que estaban en la barra del lugar, y que hubo empujones. «Escucho por favor basta de empujar y cuando termino de escuchar eso alguien me choca de la espalda y me tira. Era un amigo que tenía un chichón y le pregunto qué le pasa y de atrás lo levantan del cogote y le digo por favor bajalo. Se metió seguridad y dijo sácalo a él también. Me empiezo a correr y preguntó por qué querían sacarme a mí. Me cruzan el brazo y sentí una presión muy fuerte. Me asusté y me llevé las manos para tratar de evitar que me asfixiaran. Escuché que decían llévenlo a la cocina que lo cagamos a palo”, recordó, tras lo cual que fue sacado del lugar. La declaración sorpresiva de Thomsen tuvo lugar luego que su madre Rosalía Zárate testificara y a él le provocara llanto, a tal punto que sus abogados le alcanzaron pañuelos y los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense le sirvieron un vaso de agua. Él con sus manos una y otra vez limpiaba sus ojos lleno de lágrimas.

Fuente: El Orden (Coronel Pringles)

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram