José Rodríguez Folk y Martín Dubor presentan hoy en la feria del libro de Tandil “Llanura, Lagunas y Mares”

José Rodríguez es docente, percusionista, bailarín y escritor, nació en Villa Adelina, pero su familia es oriunda de Salta, conversó sobre esta producción con Ernesto Varela en la mañana de “El Periodístico”.

“Esta propuesta artística está atravesada por la amistad, con Martín Dubor nos hicimos amigos y luego de ganar el concurso literario 2024 Hugo Mario Ianivelli, decidimos armar un espectáculo juntos, además de la música dedico un momento a la danza…Estamos muy contentos porque es tierra adentro el intelecto y el sentimiento desde una visión florense, nuestros cuentos hablan de la realidad cotidiana, de los paisajes del lugar…El sonido es el viento, me dicen que soy alguien tranquilo y con la calma que heredé de mi abuela, viví en Buenos Aires esa vorágine. En Las Flores se siente el viento y el cantar de los pájaros. Hay una paleta sonora con instrumentos y accesorios que nos remiten a la naturaleza…”

José muestra una serie de sonidos de instrumentos acusticos que trajo a la emisora, describiendo origen y sonido de cada uno.

Sobre la actuación en vivo, dijo: “Tenemos el cajón peruano, Martín toca la guitarra, una madera, Udu, chaschas, y un par de instrumentos acústicos que repiquetearon en el micrófono de la radio. Como musico, seremos nosotros dos…Este proceso creativo se vuelve interesante porque vamos intercambiando puntos de vista sobre nuestra producción literaria. Lo estrenamos el año pasado en la Biblioteca 25 de Mayo… Esas paredes pobladas de libros generan un sonido y clima muy lindo, también Eduardo Dubor registró ese momento…” Sobre lo que más le gustó de la edición, dijo: Me gusta “Planetas y Lagunas”, es un cuento que a mi hija de 8 años le gustó mucho por eso es mi favorito…Ay Palomita es una especie de canción de cuna mantra en el cual nos vamos sumergiendo en un clima de comunicación plena con la gente. Para Martín es especial porque tiene una conexión con su padre que es criador de palomas como ustedes saben…Esto es un viaje al interior para llevarnos a pensar que el mundo puede ser un lugar mejor…Hoy nos vamos a Tandil para la presentación del libro en el salón de los espejos a las 21hs. Invitamos a los florenses radicados en Tandil para que nos visiten…”

