15 de agosto de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

“El quirófano fue adaptado y hubo simulacros previos”: los detalles de la cirugía de separación de siamesas en el Hospital Garrahan

1 minuto de lectura
6 horas atrás Fm Alpha

La reciente separación quirúrgica de dos gemelas siamesas de tres meses en el Hospital Garrahan de Buenos Aires pone nuevamente de relevancia la importancia del centro de salud pediátrico para todo el país. La intervención, que requirió la coordinación de un equipo multidisciplinario y una preparación exhaustiva, se extendió durante ocho horas y concluyó con éxito. Las bebés, unidas por el abdomen, el hígado y parte del esternón, evolucionan favorablemente tras la operación. “La operación se realizó con éxito. El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separar a las bebés”, explicó Víctor Ayarzábal, jefe del servicio de Cirugía General.

Fuente: Infobae

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Investigadores desarrollan primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón

1 semana atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Científicos revierten los síntomas del Parkinson en ratones

2 semanas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Histórica operación en el Hospital Posadas a un niño de 10 años

1 mes atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Comenzó el Especial por el Día del Niño en la 91.5

5 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Hockey: Las Leoncitas, con «Vitu» Falasco, enfrentan a Paraguay este viernes

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Verificación Las Flores S.A. para vehículos pesados

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Viernes no laborable: así funcionan los servicios en la ciudad

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.