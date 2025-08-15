“El quirófano fue adaptado y hubo simulacros previos”: los detalles de la cirugía de separación de siamesas en el Hospital Garrahan

La reciente separación quirúrgica de dos gemelas siamesas de tres meses en el Hospital Garrahan de Buenos Aires pone nuevamente de relevancia la importancia del centro de salud pediátrico para todo el país. La intervención, que requirió la coordinación de un equipo multidisciplinario y una preparación exhaustiva, se extendió durante ocho horas y concluyó con éxito. Las bebés, unidas por el abdomen, el hígado y parte del esternón, evolucionan favorablemente tras la operación. “La operación se realizó con éxito. El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separar a las bebés”, explicó Víctor Ayarzábal, jefe del servicio de Cirugía General.

