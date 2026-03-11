La Buena Noticia: las escamas de los peces, una solución revolucionaria para regenerar la córnea humana

Las enfermedades graves que afectan a la parte transparente del ojo, llamada córnea, son muy difíciles de tratar, debido a que esta estructura carece de vasos sanguíneos y tiene escasa capacidad de regeneración y reparación. Muchos pacientes con graves patologías corneales solo pueden ser tratados mediante un trasplante, consistente en retirar la córnea dañada y sustituirla por una córnea sana procedente de otra persona que ha donado sus órganos. Ahora, investigadores del Grupo de Ingeniería Tisular del Departamento de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA han creado implantes corneales altamente biocompatibles, resistentes y transparentes, a partir de escamas de varios tipos de peces comúnmente encontrados en el mercado, como las carpas.

Fuente: Universidad de Granada (España)

