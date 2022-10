La vice y pte. de Bomberos hablaron después de la elección

Como ya informáramos y con atractiva convocatoria, se llevó a cabo el martes por la noche la elección en bomberos voluntarios para comandar los destinos de la ONg los proximos dos años, pero en este caso no hubo lista única, si no que se difundió la lista «renovación» que encabezaba María Inés Benigni. Por esto, conversamos con Olga y Esneldo Gioiosa, flamantes vice y pte. de la institución:

«Se juntó la mayoría de los socios, la acreditación era hasta las 20:30 hs. votaron 137 personas y bueno, felices. La verdad que muy contentos que haya ido tanta gente porque normalmente no va mucha gente, pero había expectativa por la lista, eso fue bien recibido, cada uno trabajó por su lado y dispuestos para seguir trabajando en equipo. Todos estamos para el mismo techo, no hubo ningún comentario de ellos hacia nosotros sobre su intención de armar otra lista por alguna cuestión negativa, de la forma que trabajamos se ve porque está todo reflejado en la memoria y balance, si se compra una autobomba o indumentaria se ve, los saldos de este balance fue al 30 de junio del 2022, luego de eso seguimos gastando e invirtiendo dinero y también recibido subsidios y no es poco no tener deudas y es un respaldo muy interesante, también nosotros ya tenemos comprado el auto antes de largar la rifa y la consideración que no vamos a entregar un auto del 2022, sino del 2023, se pagó al contado antes de marzo, con esos meses se benefició la institución… La institución tiene un respaldo de 6 millones de pesos. Vamos a seguir en la misma sintonía, vamos a seguir igual y hay para hacer, arreglos en la institución, mantenimiento, seguir como siempre con el equipamiento para bomberos que todos saben que es muy caro, valor dólar y euros y hay que mantener todos los vehículos que tenemos, casi todos los camiones son electrónicos y tienen un manejo especial, queremos seguir con este lineamiento y que no falte nada en el cuartel, nos han venido a visitar y los chicos nuestros han viajado y se ve que estamos muy bien parados dentro de la provincia de Buenos Aires…… La compra de la escalera es ganarle al tiempo, la gente dice que no tenemos grandes edificios, es verdad, pero un siniestro en el banco nación por ejemplo, se necesita atacar desde arriba, el Parque Industrial con galpones y naves que son muy altas, la escalera fue comprada con fondos locales con subsidios nacionales y provinciales que recibimos, es el único cuartel que tiene escalera en el centro de la provincia, si hubiera algún incendio grande en la región la mandarían a pedir. En Tandil por ejemplo tienen otro modelo que no es electrónico, si Defensa Civil dispone que esté dispuesta para la zona así debe ser. Esa escalera tiene un manejo especial y los integrantes se capacitan permanentemente….»

sobre la fundación de un pequeño puesto de bomberos en los parajes distantes, dijo: «Empezamos una vez a trabajar con Pardo, pero esa vez no llegó a nada, luego comenzaron ellos pero tampoco tuvo éxito, es que no tenían personal para manejar un camión por ejemplo, se juntaron 18 personas en un momento y no prosperó, los requisitos para ser bomberos son exigentes…» Por otro lado, expresaron: «el viernes 21 comienza la academia para ser bomberos, dura un año con clases presenciales y virtuales que da Federación, tenían que presentar varios requisitos, de salud, estudios, etc. Tenemos que hacer más instalaciones para poder tomar personal femenino, -vestuarios-, la mujer va totalmente separada del hombre, por ahora estamos bien por eso esta convocatoria fue únicamente de varones. Siempre al final quedan menos, porque no les dan los horarios por el trabajo, ojalá que el año próximo tengamos al menos 10 o 15 integrantes. Hoy la participación de la mujer como bomberos es muy natural, las chicas trabajan a la par de los varones, hoy limita el lugar porque ellas trabajan de igual manera, veremos del respaldo económico que tenemos para ampliar los vestuarios, nos manejamos con prioridades…» sobre el resto de los cargos, dijeron: Es estatuto social da una cantidad de días para distribuir los cargos, a través de la lista que tenemos vamos a conversar cómo se completa la lista. Con los socios y la campaña se está trabajando, hay 1200 o 1300, pocos socios para la cantidad de habitantes, aún no hemos salido con una gran campaña. Esto es día a día, pero tenemos la intención de hacerlo en la ciudad y también en el campo porque para ellos también trabajamos, lo más costoso es movilizarse hasta el campo, por si se rompe una cubierta o algún equipamiento, por eso nos gustaría ver si se puede colaborar un poquito más. Hay un 70% de los campos que los dueños no son de Las Flores…»

ENTREVISTA A OLGA Y ESNELDO GIOIOSA

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram