Las 4 fuerzas políticas en el cuarto oscuro

Con estas boletas estarán representadas las fuerzas locales.

Nuevos Aires con la lista 2205 lleva como candidata a Guillermina Gómez y boleta corta, ya que no tendrá participación en la 5ta sección electoral. El Frente de Izquierda tiene como principal referente a la docente Fulvia Condorí con la lista 2203. Por su parte, La Libertad Avanza está representada por el máximo referente del partido Bernardo Lemma y la lista es 2206. El oficialismo encabeza las elecciones con el profesor Fernando Muñiz bajo el número de lista 2200.Asì también, las mesas internas del cuarto oscuro, tendrán candidatos de partidos que no tienen representación en Las Flores, pero que irán por una banca en la senaduría bonaerense. Concretamente, en Las Flores no se elegirán diputados provinciales. La mitad de las secciones votará diputados y la otra mitad senadores, se elegirán 46 diputados y 23 senadores provinciales, renovando la mitad de ambas cámaras.

Unión por la Patria es la fuerza que arriesga más bancas: 19 de 37 diputados y 10 de 21 senadores.

La Libertad Avanza pone en juego 5 diputados y 1 senador.

El PRO arriesga 8 de 13 diputados y 4 de 9 senadores.

La Cámara de Diputados cuenta con 92 legisladores, mientras que el Senado tiene 46. Por lo tanto, se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores.

