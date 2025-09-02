BM – martes 2 de septiembre

CASTRACIONES Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN PARAJE EL TRIGO La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, informa que se llevó a cabo una jornada de castración y vacunación contra la rabia en el Paraje El Trigo. En esta ocasión, se esterilizaron 15 animales entre perros y gatos, logrando un importante avance en el cuidado de la salud animal y la prevención de enfermedades. Desde el área se agradece especialmente a los vecinos que se acercaron con sus mascotas, demostrando su compromiso con el bienestar animal y la salud pública.

DONACIÓN DEL ARCHIVO DEL DIARIO DEL PUEBLO: UN PATRIMONIO DOCUMENTAL PARA LA MEMORIA DE LA COMUNIDAD El archivo del periódico Diario Del Pueblo (1931–1958), compuesto por 84 tomos encuadernados, es uno de los testimonios documentales más importantes de la historia periodística florense. Fue donado a la Dirección de Museos y Archivos, dependiente de la Secretaría de Deportes y Cultura Municipal¨. La colección constituye una fuente fundamental para comprender la vida política, social y cultural de la ciudad en la primera mitad del siglo XX. El Diario Del Pueblo tuvo como director y propietario a Luis Gervasio Echalecu. Su familia decidió donar este valioso acervo, gesto que merece un público reconocimiento. Su generosidad garantiza la preservación de un patrimonio único que permitirá que nuevas generaciones puedan investigar y comprender la historia local. La entrega del material fue realizada por Marta Susana Echalecu, en representación de la familia, al director de Museos, profesor Ezequiel Milicich. Durante la entrega, el director expresó: “Recibir este archivo es un hecho trascendente para la historia de Las Flores. El medio gráfico fue durante años un testigo de la vida comunitaria y hoy su preservación en el ámbito público garantiza que ese registro pueda ser estudiado y valorado por las generaciones futuras.” El archivo reúne décadas de ejemplares con noticias, editoriales, avisos y registros gráficos que reflejan tanto los acontecimientos relevantes como aspectos de la vida cotidiana. En una primera etapa, será sometido a procesos de conservación, catalogación y estudio especializado, para luego ponerse a disposición de investigadores y público interesado en condiciones adecuadas de consulta. De esta manera, la Dirección de Museos y Archivos fortalece su acervo documental y amplía las posibilidades de investigación histórica local, consolidando el compromiso de preservar y difundir la memoria de la comunidad de Las Flores.

EL CORO POLIFÓNICO MUNICIPAL SE PRESENTÓ EN LA UNIVERSIDAD DE TANDIL El Coro Polifónico Municipal de Las Flores dirigido por el profesor Miguel Ángel Polito fue invitado a participar del encuentro denominado “Coraliadas Bonaerenses” que se realizó en el aula magna de la UNICEN de Tandil. Allí también pudo escucharse al Coro Universitario de Tandil dirigido por Martín Domínguez Dumón. Los dos coros ejecutaron un repertorio que incluyó rock nacional, folklore argentino, latinoamericano, tonalidades religiosas y además temas populares del cancionero internacional, donde Matías Málaga estuvo como músico invitado. Esta presentación del Coro Municipal de las Flores en la sede de la Universidad de Tandil, es la antesala del próximo encuentro de Coros Ciudad de Las Flores que en este año 2025 comenzará el próximo 12 de septiembre.

