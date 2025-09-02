Policiales: robo en un comercio céntrico y otros hechos

En horas de la mañana del pasado 30 de agosto personal policial tomó intervención en un hecho de robo agravado por escalamiento ocurrido en un comercio ubicado en Harosteguy y Carmen, de esta ciudad. Autores desconocidos ingresaron al lugar entre la noche del 29 y la mañana del 30 tras escalar un paredón lindero y dañar un ventiluz. Una vez dentro, sustrajeron dinero que se encontraba en el interior del lugar. El monto exacto sustraído aún se encuentra en proceso de determinación. En el lugar trabajaron efectivos del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) junto al Centro de Monitoreo Municipal, mientras que la investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, bajo la dirección del Dr. Pablo Iparraguirre. El hecho se encuentra en plena etapa investigativa, orientada a la identificación de los responsables.

UN HOMBRE FUE DETENIDO TRAS VARIOS HECHOS DE ROBO DE CABLEADO La Policía de Las Flores, con intervención de la Ayudantía Fiscal local del Departamento Judicial Azul, logró esclarecer en los últimos días una serie de hechos vinculados al robo de instalaciones eléctricas y cableado telefónico en distintos puntos de la ciudad. El pasado 22 de agosto, un vecino de nuestra ciudad denunció la sustracción de cableado y un conector de siete pines de una batea y un acoplado, elementos valuados en aproximadamente $800.000, que se encontraban en un terreno de Av. Independencia al 900. A partir de tareas investigativas realizadas por el Grupo Táctico Operativo (G.T.O.), se estableció la autoría de Jorge Antonio Arbiza (71), quien fue notificado de la causa correspondiente. Posteriormente, en la madrugada del 25 de agosto, personal policial acudió a un llamado en inmediaciones de 25 de Mayo y Pascual Peredo, donde sorprendió al mismo individuo en plena acción, intentando sustraer cableado telefónico de un predio perteneciente a otro vecino de la ciudad. En esa oportunidad, se le secuestraron 18 metros de cable de cobre, cinco rollos de cobre, dos de bronce y un teléfono celular Samsung Galaxy J6. Arbiza se movilizaba en un automóvil Peugeot 206 (dominio FOH-600), el cual también fue secuestrado por presentar irregularidades de tránsito y quedó a disposición del Juzgado de Faltas local. Con el avance de la investigación y por disposición del Juzgado de Garantías N° 2 de Azul, la aprehensión de Arbiza fue convertida en detención, trasladando al imputado a la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica, bajo el sistema de alcaidías donde quedo alojado. De esta manera, las tareas coordinadas entre la Policía de Las Flores y la Ayudantía Fiscal permitieron dar una rápida respuesta a los vecinos y avanzar en la desarticulación de este tipo de hechos que afectan tanto a la seguridad como a los servicios públicos de la comunidad.

LAS FLORES: SECUESTRO DE MOTOCICLETAS EN CONTROLES DE PREVENCIÓN En el marco de los operativos de prevención, personal policial de Las Flores llevó adelante diversos controles vehiculares en diferentes puntos de la ciudad, con intervención del Juzgado de Faltas Municipal a cargo del Dr. Marcelo Genusso. Como resultado de dichos procedimientos, se procedió al secuestro de varias motocicletas que presentaban distintas irregularidades, como falta de patente colocada, ausencia de seguro obligatorio, conducción sin licencia habilitante ni documentación respaldatoria, escapes antirreglamentarios y falta de espejos retrovisores, carencia de casco protector por parte de los conductores, vehículos que circulaban sin luces reglamentarias y en uno de los casos, conducción por parte de una persona menor de edad. Todas las motocicletas fueron trasladadas al depósito municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas local. Estos controles, enmarcados en órdenes de servicio específicas, tienen como objetivo reforzar la seguridad ciudadana, prevenir delitos cometidos con motovehículos y garantizar el cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito (24.449) y las ordenanzas municipales vigentes. La Policía de Las Flores recuerda a la comunidad la importancia de circular con la documentación en regla, el uso de casco obligatorio y el correcto estado de los rodados, contribuyendo así a la seguridad vial y a la tranquilidad de todos los vecinos.

LAS FLORES: DETIENEN A UN JOVEN TRAS UN HECHO DE VIOLENCIA Y AMENAZAS En horas de la noche del 27 de agosto, personal policial intervino en un incidente ocurrido sobre Av. Sarmiento, entre 25 de Mayo y Av. San Martín, donde dos jovenes que circulaban en motocicleta fueron interceptados por otro, quien agredió físicamente al conductor de la moto utilizando un casco, provocando la caída de los ocupantes del rodado. Las personas involucradas fueron asistidas en el nosocomio local, donde se constató que no presentaban lesiones óseas agudas, aunque se labraron las actuaciones correspondientes por lesiones dolosas y amenazas. A raíz de la denuncia y por disposición de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo E. Iparraguirre, se solicitó una orden de allanamiento. En la jornada del 28 de agosto, efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Jefatura de Policia Comunal Las Flores llevaron adelante el procedimiento en un domicilio de calle Rosario Vera al 500, con resultado positivo. Durante la diligencia se procedió al secuestro de un casco LS2 color blanco con detalles negro y azul, y de una motocicleta Honda Titan (dominio A-051-WVF, color negro), elementos de interés para la causa que surgen de los testimonios y registros fílmicos aportados por grupo técnico operativo de la Estacion de Policia Comunal local. El hecho fue caratulado como “Lesiones leves y amenazas”, el imputado identificado como MARIANO HERRERA (18) quedó a disposición de la justicia bajo la intervención del Juzgado de Garantías en turno, que dictó medidas cautelares en el marco del proceso.

