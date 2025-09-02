2 de septiembre de 2025

Chile desarrolla y patenta el primer probiótico para el cáncer gástrico

En un avance científico sin precedentes en Chile, investigadores de una alianza público-privada-académica han desarrollado y patentado el primer probiótico chileno con potencial para intervenir en el tratamiento del cáncer gástrico. Este innovador probiótico abre nuevas posibilidades para la prevención y manejo de esta grave enfermedad, que afecta a miles de personas en el país y el mundo. El desarrollo, que integra conocimientos biotecnológicos y clínicos, representa un paso clave para posicionar a Chile en la vanguardia de la investigación oncológica y el uso de probióticos como terapia complementaria.

Fuente: unensayoparami.org

