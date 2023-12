Las andanzas de Jorgelina Traut: Aquella piba de Las Flores que le puso voz, rostro y sonrisa a la información agropecuaria, pero también contenido y perspectiva de género

Jorgelina Traut es locutora nacional y periodista agropecuaria, el genuino fruto de un pueblo del interior que llegó a Buenos Aires y se esforzó para hacer lo que soñaba y lo está consiguiendo.

Con el paso de los años, de tanto trabajar en el noticiero de Canal Rural, Jorgelina se ha convertido en una de las “caras visibles del agro”, y también en una voz grave muy reconocible. Ella llama la atención porque siempre intenta abrir las tranqueras y agrandar los círculos. Sus apuestas son osadas: por ejemplo convertirse en la conductora del primer programa agropecuario con perspectiva de género que haya existido en la radiofonía argentina. O decidir ser, desde esta misma semana, la vocera del flamante secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, en una decisión muy personal basada en las ganas de que el país que nos cobija empiece a mejorar. Ojalá sea con suerte.

-Sos una cara y una voz reconocible del agro. ¿Vos te diste cuenta de eso?

-Me pasa y está bueno que pase, pero porque son 16 años en Canal Rural. Siguen apareciendo personas que dicen yo te veo, yo te escucho.

-¿Y cómo llegas a ser una de las caras del agro? Digo, desde la piba del interior que llega un día a la ciudad.

-Desde Las Flores, provincia de Buenos Aires. La verdad es que a mis orígenes los amo muchísimo, amo mucho a mi ciudad.

-¿Tenías vínculo con la cuestión agropecuaria?

-Ninguno, ninguno. Mi viejo tuvo agencia de autos toda la vida, mecánico. Mi vieja es docente jubilada. Pero tengo un gran recuerdo de 8 hectáreas que tenía mi abuelo paterno, con el que tenía una relación maravillosa y pasaba todos los veranos. Esa quinta era lo más cercano que yo tenía con el agro. Había eucaliptos y frutales, mucha naranja, mucha mandarina, y después también alguna vaca o toro que nos ha corrido. Algunos chanchos. Era la quinta bien del interior, un pequeña granja con un poquito de huerta. Ese es uno de los mejores recuerdos que tengo y mi ligazón más estrecha con el agro.

Mirá la entrevista completa con Jorgelina Traut:

-¿Cómo llegaste a Buenos Aires? ¿Corriendo detrás del sueño del periodismo y la locución?

-De locutora nacional a los 20 años me recibí. A esa edad ya sabía que quería ir por ese lugar. Ya venía haciendo radio desde los 16 en Las Flores, como una aventura de fin de semana. Todos los sábados tenía mi programa. Mucha revista de farándula y las canciones del momento. Además regalaba entradas para ir al boliche de Las Flores, con lo cual imaginate… Todo el mundo escuchaba, regalaba facturas, la pasaba muy bien. Tenía 16 años cuando arranqué con esto.

-¿Y luego?

-Me recibí de locutora y abandoné ese programa para dedicarme a buscar laburo en Capital. Después inmediatamente arranqué con la licenciatura en Periodismo. Canal Rural llega a mi vida cuando yo menos lo pensaba, En el año 2007, previo al conflicto, me entero en Radio Rivadavia, siendo locutora allí por el amigo Silvio Baiocco, que estaban buscando conductor en Canal Rural.

-¿Y cuando te dijo Canal Rural qué pensaste?

-Nunca escuché que dijo Canal Rural. Fue tan rápido. En ese momento laburaba nada más que los fines de semana. En la semana era secretaria de un despachante de aduana. Cuando escucho “buscan conductora”, listo, se me cerraron los oídos. No importaba, yo quería laburar de lo mío. Me acerqué a una entrevista con el señor Carlos Etchepare y le dije “no vengo del agro”. Y él me dice: “Si vos querés aprender, vas a aprender”.

Desde entonces, Traut se ha ido consolidando como una de las caras del noticiero agropecuario más tradicional de la televisión por cable. Es frecuente ingresar a cualquier local u hogar en las provincias y ver su rostro jovial transmitiendo las noticias del sector. Pero más allá de eso, se destaca su voz. Inconfundible.

-¿Aprendiste entonces?

-Siempre mantuve las ganas de comunicar y ganas de seguir aprendiendo. El agro me maravilla y me motiva. Para mí es hasta mágico. La producción de alimentos tiene una parte muy mágica. Hay una parte un tanto mágica de lo que significa y del valor que eso tiene. Yo respeto mucho a aquel que produce alimentos, me parece muy loable, no lo hace cualquiera, tenés que ser un apasionado para hacerlo.

Jorgelina cree que está poniendo su “granito de arena” en acercar a quienes producen alimentos con el resto de la sociedad, que no siempre los considera del modo correcto y muchas veces los agrede. Pero en ese aprendizaje constante, aceptó ser la conductora de “Campo Minado”, el primer programa radial agropecuario hecho desde la perspectiva de las mujeres, que condujo todo este tiempo junto a María Beatriz Pilu Giraudo (ex presidenta de Aapresid y recientemente convocada a ser vicepresidenta del INTA).

“Vengo de un pueblo, vengo de una familia que también ha atravesado, como muchas familias del interior, esta cuestión del hombre de la casa, esa cuestión tan arraigada de los mandatos sociales y familiares. De alguna manera soy una mujer que se ha criado en esos lugares y con esas reglas, y las ha ido aceptando. Entonces me encontré en un sector con un gran potencial para comunicar y que además tiene mucho para visibilizar de la mujer. Entonces nos sumamos a una corriente en la que yo siento que el agro viene corriendo de atrás”, explica.

-¿Y está lleno de minas el campo o no te parece que les falta mucho reconocimiento?

-Está lleno de minas y le falta mucho. Hay mucha mujer en el agro. Nosotros nos encargamos, o por lo menos ponemos este granito de arena, en visibilizarlas cada vez más. ¿Por qué? Porque el 40% de la fuerza de trabajo en el campo a nivel mundial está en manos de mujeres. Y esto no es de ahora, ya viene de hace mucho rato. No, es que no es que no se sepa, pero no se visibiliza.

-¿Y que reacciones han tenido?

-Gracias a Dios también hay muchos hombres que han podido abrir sus oídos, que han escuchado, que se han sumado y que quieren ser parte. La mujer tiene todas las capacidades para hacerlo y más también, pues en algún punto es más emocional. Lo que nosotras siempre decimos con Pilu es hombres y mujeres, mujeres y hombres, somos complementarios.

