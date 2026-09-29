Lic. Carlos Cattorini en la expo: «Es necesario plantear la fuerte crisis que viven el comercio y la industria local»

Otro de los discursos destacados en el marco de la inauguración oficial de la 80ma. Exposición Rural estuvo a cargo del actual presidente de la Liga de Comercio e Industria local, quien hizo hincapié en el difícil momento que atraviesa el sector. En su mensaje de apertura, Cattorini expresó que «nuestra institución hoy se ve en la estricta necesidad de plantear claramente la fuerte crisis que tanto la mayoría de los comercios como de las industrias de nuestra ciudad están viviendo. En el ámbito industrial hemos visto desaparecer las industrias del calzado deportivo y de la confección perdiendo más de 450 puestos de trabajo y volviendo ociosas cuantiosas inversiones en edificios y maquinarias». Más adelante recordó que «habíamos advertido en su momento que al abrir la economía debía cambiarse previamente la legislación laboral reduciendo la carga impositiva adecuándose por lo menos a los países vigentes vecinos porque en igualdad de condiciones podemos competir en muchos rubros». Finalmente, Cattorini, apuntando a lo local, manifestó que «seguimos insistiendo con la propuesta realizada ante el Poder Ejecutivo y el Concejo Deliberante a fin de mejorar la actividad en nuestra ciudad». Entre otros temas, reclamaba.

AUDIO DEL DISCURSO DE CATTORINI

Audio gentileza Las Flores TV

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