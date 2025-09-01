Luis Alvarez sobre el 4to. Expocanto: «Será una mega noche»

El querido y exitoso cantante local habló con la 91.5 en el programa «Infomusic Recargado» y adelantó algunos detalles de la cuarta edición del evento que reúne a los alumnos de su taller de canto. «Será el sábado 13 de septiembre a partir de las 20hs. en el club Juventud Unida. Más de 30 alumnos van a estar interpretando canciones de diversos géneros musicales. Va a ser una mega noche para emocionarse y divertirse mucho», expresó. Aprovechando la cálida visita a nuestros estudios que también es su segunda casa ya que co-conduce «Melodías» con «Lucho» Rodríguez los viernes de 20 a 22hs. por FM Alpha, Luis recordó sus inicios, sus primeras presentaciones en vivo al tiempo que adelantó un estreno musical próximamente.

