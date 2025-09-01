Segunda edición del concurso “Secretos de la Biblioteca”, en la Biblioteca Popular 25 de Mayo

Para celebrar el día de las Bibliotecas Populares se invita a los niños y niñas de 3 a 11 años y de 12 años en adelante a realizar un dibujo o un collage expresando cuáles son los «secretos «que circulan en la Biblioteca, qué dirán las voces de los personajes que la habitan cuando se cierra la puerta y el silencio se adueña del lugar. En el dorso del trabajo los interesados deberán poner: Nombre y Apellido, Edad y un contacto. Se tendrán en cuenta 4 categorías: de 3 a 5 años, 6 a 8 años, 9 a 11 años y de 12 años en adelante. Las obras se recibirán en la Biblioteca (Avda. Rivadavia 325) de lunes a viernes de 15 a 19hs. hasta el miércoles 24 de septiembre. El día viernes 26 de septiembre se realizará el sorteo.

