16 de febrero de 2026

Lunes feriado de Carnaval: así funcionan los servicios en Las Flores

1 minuto de lectura
10 horas atrás Fm Alpha

Hoy lunes es feriado nacional de Carnaval y en nuestra ciudad los servicios funcionan así: Residuos domiciliarios: conforme al cronograma habitual. Consultas al 44-2208 (Corralón Municipal – Guardia 24hs.). Hospital: está disponible el servicio de Guardia durante toda la jornada. Cementerio: el horario de visita es el habitual, de 8 a 18. Municipio: sin atención al público. Farmacia de turno: Mafren (San Martín 287 – Teléfono: 450783)

Copa Nacional «Tino Costa»: Argentinos Jrs. (Moreno) y Ferro (Las Flores), campeones de la Copa de Oro

45 minutos atrás Fm Alpha
Sin atención en la Cooperativa Eléctrica lunes y martes de carnaval

8 horas atrás Fm Alpha
Después de arreglos edilicios, la Biblioteca Popular abre sus puertas el miércoles 18

22 horas atrás Fm Alpha

Copa Nacional «Tino Costa»: Argentinos Jrs. (Moreno) y Ferro (Las Flores), campeones de la Copa de Oro

45 minutos atrás Fm Alpha
Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y actor de “El Padrino”

1 hora atrás Fm Alpha
Sin atención en la Cooperativa Eléctrica lunes y martes de carnaval

8 horas atrás Fm Alpha
Lunes feriado de Carnaval: así funcionan los servicios en Las Flores

10 horas atrás Fm Alpha
