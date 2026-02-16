Lunes feriado de Carnaval: así funcionan los servicios en Las Flores

Hoy lunes es feriado nacional de Carnaval y en nuestra ciudad los servicios funcionan así: Residuos domiciliarios: conforme al cronograma habitual. Consultas al 44-2208 (Corralón Municipal – Guardia 24hs.). Hospital: está disponible el servicio de Guardia durante toda la jornada. Cementerio: el horario de visita es el habitual, de 8 a 18. Municipio: sin atención al público. Farmacia de turno: Mafren (San Martín 287 – Teléfono: 450783)

About The Author