Presentaron una marca agroecológica de yerba

En un escenario atravesado por la crisis yerbatera y la desregulación instaurada por el decreto 70/23, en Misiones irrumpió en el mercado una marca cooperativa y agroecológica que busca ofrecer una alternativa basada en calidad y comercio justo. La Soberana articula el trabajo de entidades y productores familiares vinculados a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, con fuerte anclaje territorial y protagonismo campesino. La experiencia integra a la Cooperativa Agrícola Ganadera San Vicente Ltda., la Cooperativa de Trabajo Ecovida Ltda., la Cooperativa de Trabajo Proyectando Futuro Ltda. y la Cooperativa Agropecuaria, Forestal, Frutícola, Tambera, Granjera, Piscícola, Apícola y Avícola Productores Independientes de Piray Ltda., además de productores adherentes y colaboradores que representan entre 500 y 600 familias en toda la provincia. Parte de la hoja verde proviene de la comunidad guaraní Aguay Poty, en Eldorado, incorporando también a pueblos originarios. El lanzamiento incluyó la elaboración de una primera tanda a partir de aproximadamente 60.000 kilos de hoja verde agroecológica, con los que se produjeron 10.000 paquetes de un kilogramo. “Yerba mate elaborada con palo. 180 días de estacionamiento. Secado natural en la provincia de Misiones”, enuncia el paquete, que destaca un proceso libre de agrotóxicos, sin trabajo infantil y con estacionamiento prolongado.

Fuente: Portal de las Cooperativas

