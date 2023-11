Marcelo Margarido: Taller de bio construcción

Hablamos con uno de los referentes del INTA de nuestra localidad ante un taller práctico de bio-construcción, aunque es imposible no tocar el tema sobre huertas familiares en quintas propia, distribución de plantines y el problema de la sequía.

“El programa sigue funcionando para lo que son huertas familiares o domiciliarias y más ahora con los costos que han ido alimentando la vuelta a la siembra domestica… tener una pequeña huerta significa un gran ahorro. Si uno no tiene un aljibe tenemos la posibilidad de agua de red sin desperdiciar ya que es para consumo humanos. Las temperaturas no han ayudan, venimos trabajando con cultivo extensivo de batata, al no haber temperatura sólo algunas variedades han brotado en tiempo y forma…” Sobre el taller de bio-construcción dijo: “El Taller de Bio-construcción de cava de bodega es una actividad que venimos haciendo con la Casa de Semilla, para su resguardo, con Mauricio Propato también veníamos hablando para la realización de una cava para la maduración del vino buscando una temperatura estable. El nos contaba que las bodegas siempre están en sótano por cuestiones de humedad. Nos planteó que tenía un espació y haremos entonces jornadas para una cava de almacenaje de vino, puede ser en el plano habitacional. Lo hacemos porque se trata de materiales nobles (Barro, caña, paja) son elementos que tenemos naturalmente y resultan en bajo costo…Haremos dos bio jornadas, una este miércoles y otra en diciembre en La Blanqueada con su propietario Mauricio Propato…La gente podrá ver cómo se arma la estructura de un techo vivo, con la cobertura de un papel vegetal o similar que resista a las condiciones climáticas. La idea es armar grupos rotativos para conocer las diferentes técnicas. Se van a dar a conocer unos conceptos y principios. Vendrá el colega Maximiliano Bongiorno que ya viene trabajando en ecología, captación de agua, calefacción y refrigeración con materiales locales. Será en la Blanqueada de 9.30 a 12.30 y de 15.30 a 15.30 hs.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A MARCELO MARGARIDO