María Sol Campos se «despide» de Canela: «La tendré siempre conmigo»

No se trata de una «adiós» sino que simplemente la entrañable perra guía de la joven florense ingresa en su etapa de jubilación. Así lo explicó María Sol este jueves en charla con Marcelo Núñez para la 91.5. «Después de 9 años la tarea de Canela está llegando a su fin. Actualmente estamos en un proceso de desapego para que la separación no se tan abrupta. En setiembre me asignarán un nuevo perro guía», afirmó. «Es increíble lo rápido que pasó el tiempo. Aquella presentación en la Rural, con la presencia de los referentes de la Escuela de Perros Guía, el Club de Leones, los sponsors y todos los que me acompañaron ese día fue algo inolvidable», manifestó luego. María Sol contó que «Canela ya tiene 11 años de edad y dos que está conmigo. Está cumpliendo el tiempo límite para cumplir su función. Luego de eso, la tendré siempre conmigo. Seguirá viviendo en mi casa pero como una mascota más y con la felicidad que cumplió con creces su labor». En la imagen, María Sol y Canela en una visita reciente a «Leones – La Colonia» en Quilmes Oeste, donde se encuentra la sede de la Escuela.

