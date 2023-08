Más de 200 personas acompañaron el abrazo solidario a la educación con una inmensa ronda

El reclamo sucedió en Plaza Mitre ayer a las 17.30 hs. siendo la mayoría docentes, familiares y amigos. El convocatoria fue iniciada por tribuna docente a cargo de Fulvia Condorí, luego todos los gremios se sumaron logrando un frente para esta delicada situación. Luego de escuchar la palabra de distintos gremios y docentes autoconvocados en un acto que duró 40 minutos, donde se reclamó al unísono la reincorporación de las educadoras apartadas del cargo tal como lo pedían los padres, los presentes se trasladaron a la sede del jardín 906 donde se dieron la mano entre todos generando una gigante ronda.

Fulvia Condorí de la Agrupación «Tribuna Docente»:

“Este abrazo solidario significa la defensa de la educación pública que no es otra cosa que el ejercicio posible y garantido de nuestra profesión. De poder llevarla a cabo, de poder dictar nuestras clases, de poder habilitar la enseñanza y el aprendizaje que es para lo que nos hemos preparado todo el tiempo. Con capacitaciones y porque seguimos bregando en cada una de las acciones y las situaciones que se desprenden a diario en cada una de las escuelas. Esta situación sólo se salva de que sea injusta si se restituye en el cargo a María Marta y Claudia. De otra manera no hay justicia. Compartimos todos los sentimientos que ustedes tienen, en particular, chicas y chicos del 906. Basta de ponernos como únicas y únicos responsables del quehacer docente y educativo en Las Flores. Tenemos responsabilidades compartidas. Todos tenemos tareas específicas”.

Fabiana Caputo de FEB lee carta abierta de los docentes del Jardín Nro. 906

“Todo el personal del Jardín de Infantes Nro. 906 se encuentra sumamente conmocionado ante los hechos que se desencadenaron días atrás. La impotencia y el dolor de no poder comunicar en un clima de paz, respeto y escucha de qué manera se trabaja en los jardines de infantes y en todas las instituciones educativas ha generado en cada uno y cada una de nosotros muchísima angustia y frustración. No hemos encontrado los momentos y espacios de privacidad necesarios para poder plantear realmente cómo desarrollamos nuestra tarea docente dado que las consultas no se hicieron en el marco del respeto, la calma y el resguardo de la integridad y los derechos de los niños”.

Docente Jorgelina Ríos (en representación de docentes auto convocados, carta dirigida al intendente, al HCD, Jefatura Distrital, Servicio Local, Policía Comunal, Comisaría de la Mujer y medios de comunicación)

“Atento a los hechos de público conocimiento en presunción de la vulneración de derechos de estudiantes del Jardín 906 y la irrupción en dicho establecimiento de familiares de estudiantes matriculados en el mismo de manera abrupta y el apartamiento de la maestra y directora de la sección en cuestión, los docentes auto convocados queremos expresar nuestra extrema preocupación por lo acontecido. Consideramos que cualquiera de nosotros y nosotras, en nuestra condición de docentes, equipos directivos, equipos de orientación escolar, también estamos expuestos a sufrir la misma situación en donde las medidas tomadas parecen estar determinadas por la voluntad de las familias, de los y las estudiantes y donde quedamos totalmente expuestos a calumnias e injurias de todo tipo quedando sin protección alguna. Entendemos la complejidad de la situación pero sabemos que el abordaje de la misma involucra de manera corresponsable a los equipos supervisivos del distrito quienes estaban a cargo de la institución en cuestión. Entendemos que la presunción de estos hechos demanda una investigación seria y responsable que abarque a la totalidad de las personas y organismos responsables de garantizar los derechos de las infancias, por lo expuesto es que solicitamos un abordaje serio de la situación…”.

En entrevista con Alejandra Foronda de Udocba, nos contaba.

Estamos a una causa común que es la reivindicación de los docentes, nunca pensé que este avallasamiento y violencia se iba a vivir en Las Flores, creo en las palabras y el diálogo, ante una diferencia entre padres y docentes y es necesario recurrir al diálogo. Esta es una forma de destruir la educación: Poner a los padres frente a los docentes. El problema con respecto al Jardín es que no tenemos durante un tiempo de inspectora inicial y en un momento estuvo a cargo Alfonsina Ordoñe, creo que el personal del jardín ha cumplimentado con la normativa, pero no sabemos lo que pasó, si hubo falencia en la supervisión debió darse cuenta antes. Es como una crónica de la muerte anunciada, los docentes estamos sobre campos minados y no puede ser que estemos trabajando y al otro día que nos llamen desde Jefatura diciendo que estamos siendo investigados.

AUDIO DEL EVENTO MAS ENTREVISTA A ALEANDRA FORONDA

