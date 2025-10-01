1 de octubre de 2025

Más de 60 chicos se sumaron a la jornada de Educación Vial en el B° Pilar II

La Escuela Primaria Nro. 329 del Barrio Pilar II se llenó de movimiento, curiosidad y participación. Más de 60 alumnos compartieron una jornada de Educación Vial organizada por el área especializada de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. La iniciativa forma parte de una campaña que recorre las escuelas primarias de la ciudad, apostando a la prevención desde las aulas. La propuesta se desarrolla en un formato dinámico, donde los juegos, las preguntas y las reflexiones compartidas marcan el ritmo del aprendizaje. Los semáforos peatonales y vehiculares se convierten en protagonistas: los chicos observan sus luces, cuentan los segundos y debaten sobre qué hacer cuando titilan. Así, las señales dejan de ser abstractas y se vuelven parte de su mundo cotidiano.

Fuente: El Cordillerano (Río Negro)

