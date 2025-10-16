Miércoles con 3 medallas y el resumen

En el segundo día oficial de competencia en Mar del Plata la delegación florense sumó 3 medallas mas. La primera fue de la mano de Mauro Nochetti (PCD) – auditivo en Natación, 50m. pecho.

Por la tarde Victoria Castro (PCD 37 + 16) nos colgó la de plata al competir en salto en largo, y en el final de Atletismo, Nahuel SANTILLAN (PCD 37 16) logró la de oro en lanzamiento de bala.

De esta manera nuestros representantes suman hasta el momento la importante suma de siete preseas (3 de oro, 3 de plata y 1 de bronce).

En Tenis de Mesa Sub-14 Gianna De Benedetto venció 3-0 al municipio de La Matanza. Ignacio Cenzano sub 14 perdió 3-1 contra G. Madariaga. Por su lado Ignacia Goñi PCD +18 perdió 3-0 contra F. Varela.

En Canotaje, Lucía Monfort comandada por Juani Cáceres (Sub-16 Libre) hoy participó en la disciplina Slalom logrando el 4to lugar a solo un segundo de la presea de bronce, mientras que en velocidad, obtuvo el 7mo lugar.

En Beach Voley Femenino, la dupla Clara Coronel y Juana Vidal (Sub 14) vencieron en un partido muy parejo al municipio de Avellaneda (13-21/21-10 y 15-12) y siguen adelante.

En Pádel, Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Sub 14) derrotaron a Junín.

Por su lado Maiten Giacoia Puente y Emma Di Tullio sub 18, ganaron 6-1/6-0 a Lobos.

En adultos mayores, Julio Etcheverry – Raúl Rosales ganaron 7-5/6-3 a C. Suárez.

En Patín Artístico, Juana Ramella tuvo una buen participación, aunque sin la suerte de estar en el podio.

Fútbol PCD en un contundente partido, ganaron 11-1 al municipio de Chacabuco.

Natacion PCD Leticia Dierickx intelectual 50 mts libre, logro el 5to lugar.

Fútbol sub 14, ganaron 3-2 a San Isidro.

Truco con Rubén Dierickx y Mirta Botta, Perdieron con Rojas. Quedando 3ros por punto en la zona, no pudiendo clasificar.

Cultura Adultos mayores: José Orlando – Alejandra Coda interpretaron un gato, con participación, pero sin lograr estar en el podio.

