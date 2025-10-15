BM – miércoles 15 de octubre

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “FLORES DE PARDO” – Encuentro literario en el andén del Museo Bioy La Dirección Municipal de Museos y Archivo invita a participar del encuentro literario que tendrá lugar el sábado 18 de octubre a las 17 horas, en el andén del edificio ferroviario que hoy alberga el Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares de Pardo. Será una tarde especial dedicada a la palabra y a las raíces compartidas. La escritora Diana Brítez presentará su libro “Flores de Pardo”, una obra que invita a mirar el pasado desde las emociones y las historias que habitan este lugar. Descendiente de la familia Pardo —cuyos antepasados dieron nombre a la localidad—, la autora vuelve a su origen para compartir una historia profundamente ligada al pueblo y su gente. La propuesta invita a acercarse, encontrarse y disfrutar de una tarde de historias, emociones y recuerdos compartidos.

2ª JORNADA GANADERA EN NUESTRA CIUDAD: CAPACITACIÓN SOBRE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y SANIDAD ANIMAL La firma Todo Campo – Nicolás Llorente & Cía. invita a participar de la 2ª Jornada Ganadera que se realizará el viernes 24 de octubre a las 18:30 horas en nuestra ciudad, en el local ubicado en Ruta N° 3, km 185,5. Durante el encuentro, que es con entrada libre y gratuita, se desarrollarán dos charlas técnicas orientadas a productores, profesionales y estudiantes del sector agropecuario:

– “Implementación de Caravanas Electrónicas (Res. 530-2025) y Registro de Datos en Bastones y Monitores”, a cargo de Juan Ignacio Cabanilla

– “Criando presente y futuro. Herramientas sanitarias del parto al destete”, a cargo del MV Fernando Iparraguirre

Además, se brindará información y se aclararán dudas sobre la Resolución SENASA N° 530/2025, que establece la identificación electrónica obligatoria de los animales a partir del 1° de enero de 2026.

Desde el Gobierno Municipal se apoya y promueve este tipo de jornadas que impulsan la implementación de nuevas tecnologías y herramientas para una producción agropecuaria más eficiente, moderna y sostenible, fortaleciendo al sector ganadero local.

Contacto e información:

TPA Nicolás Llorente – +54 9 11 5626 6447

MV Mariano Corte – +54 9 11 5461 8494

Sr. Gonzalo Aparicio – +54 9 2244 42 0886

