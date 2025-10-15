Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 3ra. fecha del Clausura

Se disputó el pasado domingo en el predio carbonero una nueva fecha del certamen para mayores de 38 años. Los resultados fueron los siguientes: Gorchs 3 (Ledesma, Villalba y Lizarraga)-El Bosque 1 (Loray), Los Amigos 1 (Maciel)-Atlético 2 (Miñaur y Piralli), CUF 4 (2 Sachetti, Luna y Toledo)-La Terraza 1 (Cazeaux), Avellaneda 0-Porteño 1 (Reynoso), El Hollín 3 (Cirulli, Llamas y Cantelli)-Rosas 1 (Fernández) y Juventud Unida 2 (2 Patronelli)-Construcciones Landa (3 Lisazo). Libre estuvo: Bandera Blanca. La próxima fecha se disputará recién el domingo 2 de noviembre debido a la celebración por el Día de la Madre y las Elecciones Legislativas.

