Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 3ra. fecha del Clausura

Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 3ra. fecha del Clausura1 minuto de lectura
Se disputó el pasado domingo en el predio carbonero una nueva fecha del certamen para mayores de 38 años. Los resultados fueron los siguientes: Gorchs 3 (Ledesma, Villalba y Lizarraga)-El Bosque 1 (Loray), Los Amigos 1 (Maciel)-Atlético 2 (Miñaur y Piralli), CUF 4 (2 Sachetti, Luna y Toledo)-La Terraza 1 (Cazeaux), Avellaneda 0-Porteño 1 (Reynoso), El Hollín 3 (Cirulli, Llamas y Cantelli)-Rosas 1 (Fernández) y Juventud Unida 2 (2 Patronelli)-Construcciones Landa (3 Lisazo). Libre estuvo: Bandera Blanca. La próxima fecha se disputará recién el domingo 2 de noviembre debido a la celebración por el Día de la Madre y las Elecciones Legislativas.