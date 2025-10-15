15 de octubre de 2025

Todo listo para el 23er. Encuentro Internacional de Teatro del Borde

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, la comunidad tendrá la oportunidad de disfrutar las propuestas del 23º Encuentro Internacional de Teatro Del Borde, que incluirán espectáculos y espacios para la reflexión teórica, dirigidos a diferentes públicos y con variadas temáticas y estéticas. Con 23 años de historia, Del Borde volverá a recibir a artistas y teóricos teatrales en su reconocido Encuentro, que ha sido declarado De Interés Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Las actividades se presentarán en el Espacio Teatral Del Borde y en diferentes escuelas de nuestra ciudad, acercando el arte a la educación, como ya es sello de este evento. Por su parte, La Escuela de Espectadores de Las Flores coordinará espacios de desmontaje (diálogo entre espectadores y artistas), posteriores a cada presentación teatral, al que podrán acceder los públicos de forma gratuita. La 23ª Edición del Encuentro Internacional de Teatro Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, el Programa Cocina de Festivales del Instituto Cultural de la Pcia. De Bs. As., la Municipalidad de Las Flores y casi un centenar de empresas, comercios, instituciones y personas que realizaron un aporte económico para la producción de la actividad. Más información en las redes sociales Instagram y Facebook: @delbordeteatro.

