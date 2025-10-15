15 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Juegos Bonaerenses 2025: segunda medalla dorada para Las Flores

1 minuto de lectura
40 minutos atrás Fm Alpha

En el segundo día oficial de competencia en Mar del Plata la delegación florense sumó su segunda medalla de oro. Fue de la mano de Mauro Nochetti (PCD) en Natación, 50m. pecho auditivo. De esta manera nuestros representantes suman hasta el momento la importante suma de cinco preseas (2 de oro, 2 de plata y 1 de bronce). En la mañana de este martes también hubo buenos resultados. En Tenis de Mesa Sub-14 Gianna De Benedetto (Sub 14) venció 3-0 en su segunda presentación. En Canotaje, Lucía Monfort (Sub-16 Libre) participó de la disciplina Slalom y esperará resultados finales. En Beach Voley Femenino, la dupla Clara Coronel y Juana Vidal (Sub 14) vencieron en un partido muy parejo a la pareja del municipio de Avellaneda (13-21/21-10 y 15-12) y siguen adelante. En Pádel, Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Sub 14) derrotaron a Junín por un doble 6-2. También en la mañana de hoy se realizó la ceremonia de entrega de medallas (foto) en la disciplina Taekwondo donde Juan Cruz Carbajal (combate hasta 60kg.) había ganado ayer la medalla de bronce. También hubo participaciones en Adultos Mayores (Caminata, Lotería y Truco Mixto) y Fútbol Sub-14. La actividad continuará por la tarde.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 3ra. fecha del Clausura

3 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Todo listo para el 23er. Encuentro Internacional de Teatro del Borde

33 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Las 4 medallas y resumen del martes

20 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 3ra. fecha del Clausura

3 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Todo listo para el 23er. Encuentro Internacional de Teatro del Borde

33 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Juegos Bonaerenses 2025: segunda medalla dorada para Las Flores

40 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Las exportaciones de carne aviar crecieron 8% en valor

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.