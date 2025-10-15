Juegos Bonaerenses 2025: segunda medalla dorada para Las Flores

En el segundo día oficial de competencia en Mar del Plata la delegación florense sumó su segunda medalla de oro. Fue de la mano de Mauro Nochetti (PCD) en Natación, 50m. pecho auditivo. De esta manera nuestros representantes suman hasta el momento la importante suma de cinco preseas (2 de oro, 2 de plata y 1 de bronce). En la mañana de este martes también hubo buenos resultados. En Tenis de Mesa Sub-14 Gianna De Benedetto (Sub 14) venció 3-0 en su segunda presentación. En Canotaje, Lucía Monfort (Sub-16 Libre) participó de la disciplina Slalom y esperará resultados finales. En Beach Voley Femenino, la dupla Clara Coronel y Juana Vidal (Sub 14) vencieron en un partido muy parejo a la pareja del municipio de Avellaneda (13-21/21-10 y 15-12) y siguen adelante. En Pádel, Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Sub 14) derrotaron a Junín por un doble 6-2. También en la mañana de hoy se realizó la ceremonia de entrega de medallas (foto) en la disciplina Taekwondo donde Juan Cruz Carbajal (combate hasta 60kg.) había ganado ayer la medalla de bronce. También hubo participaciones en Adultos Mayores (Caminata, Lotería y Truco Mixto) y Fútbol Sub-14. La actividad continuará por la tarde.

